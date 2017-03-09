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Дьявольский ажиотаж и царство Мостового
В прошлом году российские клубы повылетали на первой же стадии плей-офф, но на этот раз «Ростов» и «Краснодар» добрались до 1/8 финала. Rusfootball.info предвосхищает прибытие на Дон 6-й команды Англии и визит «быков» туда, где все помнят Валерия Карпина и Александра Мостового.
«Ростов» – «Манчестер Юнайтед», 21.00 (мск)
«Манчестер Юнайтед» уже давно перестал быть топ-клубом, что абсолютно не сказывается на его популярности в мире – те же футболки продаются лучше, чем у кого-либо. В Лиге Европы по имени и статусу у клуба просто нет конкурентов, потому если уж «Ростову» суждено вылететь из турнира, то варианта лучше «МЮ» не существует.
Тем более что вариант не вылететь тоже имеется. Жозе Моуринью по-прежнему не может выбраться с 6-го места, неизменно теряя очки с «Борнмутами» и прочими «Халлами», как только появляется возможность преодолеть дьявольскую планку.
Но такое положение дел подталкивает «МЮ» к курсу на Лигу Европы, победитель которой может себе позволить остаться на 6-м месте и всё равно отправиться в Лигу чемпионов. «Тоттенхэм» вот как всегда не парился, вылетев от «Гента», а Моуринью выставил основу даже на ответный матч с «Сент-Этьеном», имея преимущество в 3 мяча. И из-за этого потерял на финал Кубка Лиги Мхитаряна.
В Ростов-на-Дону Жозе привёз всех лучших, за исключением Шоу, Швайнштайгера и Руни. Хотя вот в этом Инстаграме имеются неопровержимые фотодоказательства того, что Уэйн в городе.
Однако на этот раз Моуринью не гарантирует самого боевого состава: «Мне все еще трудно поверить, что мы будем играть завтра. Мне трудно поверить, что мы будем играть на таком поле, если это можно назвать полем. Я не знаю, какую команду выпустить играть. Не знаю, примет ли участие в матче Мхитарян»
Златан на «Олимпе-2» точно сыграет из-за своей дисквалификации, закрывшей ему дорогу на поле в 3-х ближайших английских матчах. Так что Ибрагимовичу остаётся только сконцентрироваться на матчах в четверг, которые, по собственному признанию, его убивают. После прилёта швед (кстати, финал Лиги Европы пройдёт в Стокгольме) не был настроен фоткаться и давать автографы людям, встречавшим «МЮ» в аэропорту, даже своим двойникам. Исправился на следующий день.
Генрих Мхитарян в аэропорту также проследовал мимо, несмотря на все призывы многочисленные фанов армянина, зато Жозе Моуринью первым делом отправился к болельщикам. Попасть на стадион удастся далеко не всем из них: если «гениальная» билетная программа на матч со «Спартой» привела к многочисленным пустым местам, то не собрать полный стадион на «МЮ» было непосильной задачей даже для руководства «Ростова». Впрочем, если у вас до сих пор нет билетов, шансы попасть на стадион ещё есть – просто зайдите на Авито!
Пока болельщики «Ростова» хотят попасть на матч и не могут, англичане всячески отбивали желание посетить Россию у своих. BBC показывал фильм про русских зверей-фанатов, «Манчестер Юнайтед» рекомендовал не носить атрибутику клуба и не привлекать внимания, хотя людей с эмблемами «красных дьяволов» и среди россиян будет достаточно. Кроме того, гостям хотят устроить по-настоящему тёплый без кавычек приём, выдавая пледы при входе на гостевой сектор.
Болельщики «МЮ», наверное, побаиваются русских хулиганов, плохого поля, на котором уже подстелил соломку Жозе Моуринью, но опасаться стоит и соперника. Португалец отзывался о «Ростове» комплиментарно, отмечал ориентацию на оборону и прекрасные контратаки, что не чуждо и ему самому. Среди опасных игроков Жозе отметил Полоза и «большого парня, который играл в «Рубине». Хорошо, что Моуринью, противостоявший Бердыеву у руля «Интера», не знает об Азмуне.
«МЮ» силён в обороне, однако забить и не проиграть «Ростову» вполне по силам. И совсем не обязательно, что ключевую роль здесь сыграет поле, о котором будет говорить после матча Моуринью. «Манчестер» любит сбиваться на забросы в направлении Ибры, а это можно делать и на асфальте, о котором высказывался Игорь Гамула. УЕФА признала поле пригодным, а значит Златан встретится с Гацканом и поймёт, что не всегда и везде он – самый крутой.
«Сельта» – «Краснодар», 23.05
После жеребьёвки многие были готовы попрощаться с «Краснодаром»: не работавший на высоком уровне тренер, ограниченные фэйр-плеем возможности комплектования, зимняя пауза – все эти факторы, казалось, должны были сыграть за и без того сильный «Фенербахче». Однако прекрасная подготовка команды от Игоря Шалимова помогла «Краснодару» в своё 9-й день рождения установить лучшее достижение в истории клуба.
В схожей аутсайдерской ситуации была и «Сельта»: «Шахтёр» забил 21 гол в группе, выиграл всё, победил и в Виго, однако дома пострадал от симуляции Йона Гвидетти (уроженца города финала турнира), получил липовый пенальти на 90-й минуте, а в овертайме пропустил от Кабраля с углового. «Сельта» вообще кубковая команда, ведь она в этом сезоне дошла и до полуфинала Кубка Испании. Там уступила «Алавесу», но должен же этот славный клуб раз в 16 лет чем-то отметиться.
В ту пору, когда «Алавес» добирался до потрясающего финала Кубка УЕФА с «Ливерпулем», «Сельту» в 3-й раз подряд в четвертьфинал этого турнира выводили Валерий Карпин и Александр Мостовой. Первый приехал на матч в качестве комментатора и успел в шутку показать средний палец испанскому журналисту на вопрос о предпочтениях в предстоящем матче, а второго, как подтвердил коллега Дмитрий Егоров, в Виго до сих пор все называют «Царём».
В команде-хозяйке третьего из лучших стадионов прошедшего года ныне царствует Фёдор Смолов, оправившийся после двух незабитых «Уралу» пенальти пижонским 11-метровым в ворота «Спартака», исполненным на какой-то дикой уверенности в себе. Беда в том, что в Испании травмированный Федя «Краснодару» не помощник, а Ари вовсю помогает уже «Локомотиву».
При таких раскладах вперёд должен выдвинуться Вандерсон, а его вакансию может заполнить приличное количество футболистов, кондиции которых находятся под вопросом. Тот же Мамаев в Виго полетел, но глупо ожидать от него выхода в старте и эффективной игры. Как и от Лаборде, который активно выходит только на замену, но при этом всё равно не набирает баллов за результативность.
Но не меньшее внимание, чем компенсации отсутствия Смолова, Шалимов должен уделить захромавшей обороне. 3 пропущенных мяча от «Урала», 2 от «Спартака» – надёжные действия в матчах с «Фенербахче» не предвещали такого конфуза в скором будущем. Отсутствие дисквалифицированных Калешина и Каборе, конечно, не улучшит ситуацию, доводит её до крайне тяжёлой замена Газинского по травме в матче со «Спартаком». Видимо, кадровая ситуация гостей во многом предопределила букмекерские котировки: на победу галисийцев можно, но не нужно ставить за 1.65, а вот коэффициент на противоположный исход выше шестёрки. Впрочем, «Барселона» вчера не лишний раз напомнила нам, что даже самые прозрачные и понятные расклады (это явно не случай «Сельты» и «Краснодара») на поле могут полететь к чертям.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
«Ростов» – «Манчестер Юнайтед», 21.00 (мск)
«Манчестер Юнайтед» уже давно перестал быть топ-клубом, что абсолютно не сказывается на его популярности в мире – те же футболки продаются лучше, чем у кого-либо. В Лиге Европы по имени и статусу у клуба просто нет конкурентов, потому если уж «Ростову» суждено вылететь из турнира, то варианта лучше «МЮ» не существует.
Тем более что вариант не вылететь тоже имеется. Жозе Моуринью по-прежнему не может выбраться с 6-го места, неизменно теряя очки с «Борнмутами» и прочими «Халлами», как только появляется возможность преодолеть дьявольскую планку.
Но такое положение дел подталкивает «МЮ» к курсу на Лигу Европы, победитель которой может себе позволить остаться на 6-м месте и всё равно отправиться в Лигу чемпионов. «Тоттенхэм» вот как всегда не парился, вылетев от «Гента», а Моуринью выставил основу даже на ответный матч с «Сент-Этьеном», имея преимущество в 3 мяча. И из-за этого потерял на финал Кубка Лиги Мхитаряна.
В Ростов-на-Дону Жозе привёз всех лучших, за исключением Шоу, Швайнштайгера и Руни. Хотя вот в этом Инстаграме имеются неопровержимые фотодоказательства того, что Уэйн в городе.
Однако на этот раз Моуринью не гарантирует самого боевого состава: «Мне все еще трудно поверить, что мы будем играть завтра. Мне трудно поверить, что мы будем играть на таком поле, если это можно назвать полем. Я не знаю, какую команду выпустить играть. Не знаю, примет ли участие в матче Мхитарян»
Златан на «Олимпе-2» точно сыграет из-за своей дисквалификации, закрывшей ему дорогу на поле в 3-х ближайших английских матчах. Так что Ибрагимовичу остаётся только сконцентрироваться на матчах в четверг, которые, по собственному признанию, его убивают. После прилёта швед (кстати, финал Лиги Европы пройдёт в Стокгольме) не был настроен фоткаться и давать автографы людям, встречавшим «МЮ» в аэропорту, даже своим двойникам. Исправился на следующий день.
Генрих Мхитарян в аэропорту также проследовал мимо, несмотря на все призывы многочисленные фанов армянина, зато Жозе Моуринью первым делом отправился к болельщикам. Попасть на стадион удастся далеко не всем из них: если «гениальная» билетная программа на матч со «Спартой» привела к многочисленным пустым местам, то не собрать полный стадион на «МЮ» было непосильной задачей даже для руководства «Ростова». Впрочем, если у вас до сих пор нет билетов, шансы попасть на стадион ещё есть – просто зайдите на Авито!
Пока болельщики «Ростова» хотят попасть на матч и не могут, англичане всячески отбивали желание посетить Россию у своих. BBC показывал фильм про русских зверей-фанатов, «Манчестер Юнайтед» рекомендовал не носить атрибутику клуба и не привлекать внимания, хотя людей с эмблемами «красных дьяволов» и среди россиян будет достаточно. Кроме того, гостям хотят устроить по-настоящему тёплый без кавычек приём, выдавая пледы при входе на гостевой сектор.
Болельщики «МЮ», наверное, побаиваются русских хулиганов, плохого поля, на котором уже подстелил соломку Жозе Моуринью, но опасаться стоит и соперника. Португалец отзывался о «Ростове» комплиментарно, отмечал ориентацию на оборону и прекрасные контратаки, что не чуждо и ему самому. Среди опасных игроков Жозе отметил Полоза и «большого парня, который играл в «Рубине». Хорошо, что Моуринью, противостоявший Бердыеву у руля «Интера», не знает об Азмуне.
«МЮ» силён в обороне, однако забить и не проиграть «Ростову» вполне по силам. И совсем не обязательно, что ключевую роль здесь сыграет поле, о котором будет говорить после матча Моуринью. «Манчестер» любит сбиваться на забросы в направлении Ибры, а это можно делать и на асфальте, о котором высказывался Игорь Гамула. УЕФА признала поле пригодным, а значит Златан встретится с Гацканом и поймёт, что не всегда и везде он – самый крутой.
«Сельта» – «Краснодар», 23.05
После жеребьёвки многие были готовы попрощаться с «Краснодаром»: не работавший на высоком уровне тренер, ограниченные фэйр-плеем возможности комплектования, зимняя пауза – все эти факторы, казалось, должны были сыграть за и без того сильный «Фенербахче». Однако прекрасная подготовка команды от Игоря Шалимова помогла «Краснодару» в своё 9-й день рождения установить лучшее достижение в истории клуба.
В схожей аутсайдерской ситуации была и «Сельта»: «Шахтёр» забил 21 гол в группе, выиграл всё, победил и в Виго, однако дома пострадал от симуляции Йона Гвидетти (уроженца города финала турнира), получил липовый пенальти на 90-й минуте, а в овертайме пропустил от Кабраля с углового. «Сельта» вообще кубковая команда, ведь она в этом сезоне дошла и до полуфинала Кубка Испании. Там уступила «Алавесу», но должен же этот славный клуб раз в 16 лет чем-то отметиться.
В ту пору, когда «Алавес» добирался до потрясающего финала Кубка УЕФА с «Ливерпулем», «Сельту» в 3-й раз подряд в четвертьфинал этого турнира выводили Валерий Карпин и Александр Мостовой. Первый приехал на матч в качестве комментатора и успел в шутку показать средний палец испанскому журналисту на вопрос о предпочтениях в предстоящем матче, а второго, как подтвердил коллега Дмитрий Егоров, в Виго до сих пор все называют «Царём».
В команде-хозяйке третьего из лучших стадионов прошедшего года ныне царствует Фёдор Смолов, оправившийся после двух незабитых «Уралу» пенальти пижонским 11-метровым в ворота «Спартака», исполненным на какой-то дикой уверенности в себе. Беда в том, что в Испании травмированный Федя «Краснодару» не помощник, а Ари вовсю помогает уже «Локомотиву».
При таких раскладах вперёд должен выдвинуться Вандерсон, а его вакансию может заполнить приличное количество футболистов, кондиции которых находятся под вопросом. Тот же Мамаев в Виго полетел, но глупо ожидать от него выхода в старте и эффективной игры. Как и от Лаборде, который активно выходит только на замену, но при этом всё равно не набирает баллов за результативность.
Но не меньшее внимание, чем компенсации отсутствия Смолова, Шалимов должен уделить захромавшей обороне. 3 пропущенных мяча от «Урала», 2 от «Спартака» – надёжные действия в матчах с «Фенербахче» не предвещали такого конфуза в скором будущем. Отсутствие дисквалифицированных Калешина и Каборе, конечно, не улучшит ситуацию, доводит её до крайне тяжёлой замена Газинского по травме в матче со «Спартаком». Видимо, кадровая ситуация гостей во многом предопределила букмекерские котировки: на победу галисийцев можно, но не нужно ставить за 1.65, а вот коэффициент на противоположный исход выше шестёрки. Впрочем, «Барселона» вчера не лишний раз напомнила нам, что даже самые прозрачные и понятные расклады (это явно не случай «Сельты» и «Краснодара») на поле могут полететь к чертям.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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