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Александр Мостовой: такое чудо может сделать только "Барселона"

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "ПСЖ" (6:1, первая игра - 0:4).

"Это какое-то футбольное чудо! Так может только "Барселона". Мог себе представить что-то подобное, но только не в матче против "ПСЖ".

После 3:1 не ожидал, что "Барса" совершит подобное. Потрясающе", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Теги: Мостовой Барселона ПСЖ
Сегодня, 01:29
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(2)
№2 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 02:01) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Судья да,был просто чудесен. laughing
Регистрация: 1.12.2014
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 01:39) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
я сам в а..уе!
Регистрация: 27.08.2008
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