"Барселона" стала первой командой в Лиге чемпионов, отыгравшейся после поражения 0:4

"Барселона" стала первой командой в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, которая смогла пройти в следующий этап раунда плей-офф после поражения в первом матче со счетом 0:4.



Каталонцы, напомним, разгромили на своем поле "ПСЖ" (6:1) и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.