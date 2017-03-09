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"Барселона" стала первой командой в Лиге чемпионов, отыгравшейся после поражения 0:4

"Барселона" стала первой командой в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, которая смогла пройти в следующий этап раунда плей-офф после поражения в первом матче со счетом 0:4.

Каталонцы, напомним, разгромили на своем поле "ПСЖ" (6:1) и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Теги: Барселона
Сегодня, 02:05
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