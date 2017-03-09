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Захи Хавасс: я не говорил, что Месси идиот, мне он очень нравится

Известный египетский археолог Захи Хавасс опроверг информацию в СМИ о том, что он якобы посчитал форварда "Барселоны" Лионеля Месси идиотом.

"Я никогда не говорил, что Месси идиот. Думаю, главной проблемой было то, что, когда я рассказывал о пирамидах и Египте, приглашенный переводчик недостаточно полно передавал мои слова.

Перед интервью я говорил, что Месси самый важный человек в мире, его везде знают. Его приезд в Каир – был самым важным визитом знаменитости в Египет.

Мне очень нравится Месси, я не пропускаю ни одной его игры. Считаю его лучшим футболистом в истории. Именно поэтому я и пригласил его в Египет, несмотря на тот факт, что за несколько дней до этого перенес операцию на сломанном колене.

Месси великолепный человек. Я не могу и никогда не буду его оскорблять", – сказал Хавасс.

Sports.ru
Теги: Месси
Сегодня, 02:15
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