Захи Хавасс: я не говорил, что Месси идиот, мне он очень нравится

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
Вчера 23:21
Хаби Алонсо в конце сезона завершит карьеру (1)
Хаби Алонсо в конце сезона завершит карьеру (1)
Вчера 23:09
"Депортиво" вырвал ничью в матче с "Бетисом"
"Депортиво" вырвал ничью в матче с "Бетисом"
Вчера 22:51
Агроном "Олимп-2": плохие погодные условия и плотный график игр помешали подготовить газон
Агроном "Олимп-2": плохие погодные условия и плотный график игр помешали подготовить газон
Вчера 22:33
Игорь Шалимов: недостаток опыта не помешает "Краснодару" (4)
Игорь Шалимов: недостаток опыта не помешает "Краснодару" (4)
Вчера 22:24
Федор Дворников: «Кубань» молодцы! (1)
Федор Дворников: «Кубань» молодцы! (1)
Вчера 22:03
Валерий Карпин показал средний палец испанскому журналисту (9)
Валерий Карпин показал средний палец испанскому журналисту (9)
Вчера 21:47
Игорь Шалимов: Смолов в четверг пройдет МРТ (1)
Игорь Шалимов: Смолов в четверг пройдет МРТ (1)
Вчера 21:40
Стал известен состав "Барселоны" на матч с "ПСЖ" (4)
Стал известен состав "Барселоны" на матч с "ПСЖ" (4)
Вчера 21:19
Захи Хавасс: извините меня, но Месси – идиот (21)
Захи Хавасс: извините меня, но Месси – идиот (21)
Вчера 21:08
Эдуардо Бериссо: Мостовой и Карпин не смогли бы закрепиться в нынешнем составе "Сельты" (7)
Эдуардо Бериссо: Мостовой и Карпин не смогли бы закрепиться в нынешнем составе "Сельты" (7)
Вчера 20:23
УЕФА: поле в Ростове пригодно для матча (2)
УЕФА: поле в Ростове пригодно для матча (2)
Вчера 20:16
Фернандо Торрес вернулся к тренировкам
Фернандо Торрес вернулся к тренировкам
Вчера 20:01
Евгений Дзичковский: В Турции «Трабзонспор» построил электростанцию, а в наших клубах-банкротах почему-то работают и играют богатые люди (4)
Евгений Дзичковский: В Турции «Трабзонспор» построил электростанцию, а в наших клубах-банкротах почему-то работают и играют богатые люди (4)
Вчера 19:47
Клеменс Фритц выбыл до конца сезона (2)
Клеменс Фритц выбыл до конца сезона (2)
Вчера 19:28
"Динамо" дома сыграло вничью с Нальчиком (2)
"Динамо" дома сыграло вничью с Нальчиком (2)
Вчера 19:16
Виктория Лопырева: для болельщиков "Манчестер Юнайтед" будет работать англоязычный центр поддержки (19)
Виктория Лопырева: для болельщиков "Манчестер Юнайтед" будет работать англоязычный центр поддержки (19)
Вчера 19:07
"Краснодар" прилетел в Испанию (2)
"Краснодар" прилетел в Испанию (2)
Вчера 18:45
"Челси" хочет продлить контракт с Антонио Конте
"Челси" хочет продлить контракт с Антонио Конте
Захи Хавасс: я не говорил, что Месси идиот, мне он очень нравится
Известный египетский археолог Захи Хавасс опроверг информацию в СМИ о том, что он якобы посчитал форварда "Барселоны" Лионеля Месси идиотом.
"Я никогда не говорил, что Месси идиот. Думаю, главной проблемой было то, что, когда я рассказывал о пирамидах и Египте, приглашенный переводчик недостаточно полно передавал мои слова.
Перед интервью я говорил, что Месси самый важный человек в мире, его везде знают. Его приезд в Каир – был самым важным визитом знаменитости в Египет.
Мне очень нравится Месси, я не пропускаю ни одной его игры. Считаю его лучшим футболистом в истории. Именно поэтому я и пригласил его в Египет, несмотря на тот факт, что за несколько дней до этого перенес операцию на сломанном колене.
Месси великолепный человек. Я не могу и никогда не буду его оскорблять", – сказал Хавасс.
Sports.ru
"Я никогда не говорил, что Месси идиот. Думаю, главной проблемой было то, что, когда я рассказывал о пирамидах и Египте, приглашенный переводчик недостаточно полно передавал мои слова.
Перед интервью я говорил, что Месси самый важный человек в мире, его везде знают. Его приезд в Каир – был самым важным визитом знаменитости в Египет.
Мне очень нравится Месси, я не пропускаю ни одной его игры. Считаю его лучшим футболистом в истории. Именно поэтому я и пригласил его в Египет, несмотря на тот факт, что за несколько дней до этого перенес операцию на сломанном колене.
Месси великолепный человек. Я не могу и никогда не буду его оскорблять", – сказал Хавасс.
Sports.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.