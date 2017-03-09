Луис Энрике: я ухожу из "Барселоны", это уже решено

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после триумфа в матче Лиги чемпионов с "ПСЖ" (6:1) подтвердил, что не изменит своего решения покинуть каталонский клуб по окончании сезона.



"Мое будущее? Я ухожу из "Барселоны", это уже решено", – цитирует Энрике Tmw.