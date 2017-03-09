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Луис Энрике: я ухожу из "Барселоны", это уже решено

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после триумфа в матче Лиги чемпионов с "ПСЖ" (6:1) подтвердил, что не изменит своего решения покинуть каталонский клуб по окончании сезона.

"Мое будущее? Я ухожу из "Барселоны", это уже решено", – цитирует Энрике Tmw.
Теги: Энрике Барселона
Сегодня, 02:18
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