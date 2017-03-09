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Луис Энрике: дети и взрослые никогда не забудут, что здесь произошло

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике дал комментарий после триумфа в противостоянии с "ПСЖ" в Лиге чемпионов (6:1, 0:4).

"Это невероятный, уникальный спорт. Дети и взрослые никогда не забудут, что здесь произошло. Я посвящаю эту победу болельщикам "Барселоны", которые верили в нас.

Очень трудно подобрать слова, это было словно в фильме ужасов. На моем веку был только один матч с большим напряжением, да и то когда я был игроком. Мы рисковали и понимали, чем рискуем. В первом тайме мы говорили о том, что нужно забить третий гол. И мы сделали это.

Но затем Кавани забил. Но игроки снова показали свою веру, как и болельщики на "Камп Ноу". Обычно в таких ситуациях люди уходят с трибун за десять минут до конца. А сегодня никто не уходил.

Я говорил о шести голах на предматчевой пресс-конференции, потому что "ПСЖ" сильная команда, которая способна забить. Мы провели матч, о котором мечтали, и мы все еще в деле", - передает слова Энрике официальный сайт УЕФА.
Теги: Энрике Барселона
Сегодня, 02:48
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№1 Написал: naif Краснодарский край (Сегодня, 02:52) #
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Красавцы, даже матч Ливерпуль Милан 3-3 так меня не радовал, как сегодняшний


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Я не болею ни за один клуб в РФПЛ
Регистрация: 28.01.2009
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