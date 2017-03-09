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Президент "Барселоны": это историческое достижение, которое будут помнить вечно

Президент "Барселоны" Жосеп Мария Бартомеу дал короткий комментарий после крупной победы над "ПСЖ" (6:1), которая позволила пройти каталонцам в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Это историческое достижение, которое будут помнить вечно", - передает слова Бартомеу официальный сайт УЕФА.
Теги: Барселона
Сегодня, 02:52
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