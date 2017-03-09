Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Неймар: это лучший матч, в котором я играл

Нападающий "Барселоны" Неймар высказался относительно игры в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (6:1). Бразилец забил два гола, а каталонцы прошли в следующий раунд после поражения в Париже со счетом 0:4.

"Это лучший матч, в котором я играл, такое невозможно забыть. Мы очень ждали этот день и хотели сотворить историю. В итоге все прошло замечательно.

Нам помогли успехи в чемпионате Испании, они дали надежду и наполнили нас моральными силами. После поражения 0:4 в Париже нам было очень трудно, но мы все верили, что наша команда способна на все и что выход в следующий этап возможен.

После гола Кавани мы были разочарованы, но концовка матча получилась невероятной. Я счастлив. Рад, что сумел забить голы, подарившие нам надежду", - цитирует Неймара Sport.es.
Теги: Неймар Барселона
Сегодня, 03:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.