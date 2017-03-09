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Президент "ПСЖ": даже с учетом решений судьи, у нас нет оправданий

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал поражение от "Барслеоны" (1:6, первый матч - 4:0) в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Даже учитывая, что судья дважды не свистнул в нашу пользу, у нас нет оправданий. В первом тайме "ПСЖ" вовсе не играл. После домашней победы наш выход в четвертьфинал выглядел вполне логичным, но мы знаем, что в футболе это ничего не значит.

Мы пропустили три гола за семь минут, а до 88-й минуты уступали со счетом 1:3. Пока что я не говорил с игроками, все нервничают - это нормально", - сказал президент парижан.

Газета.ru
Теги: ПСЖ Барселона
Сегодня, 03:24
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№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 03:32) #
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Болеет за:
ЦСКА
Прав, но даже с учетом хорошей игры Барсы и отстойной вашей, у судьи тоже оправданий нет


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Регистрация: 16.08.2008
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