Президент "ПСЖ": даже с учетом решений судьи, у нас нет оправданий

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал поражение от "Барслеоны" (1:6, первый матч - 4:0) в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов."Даже учитывая, что судья дважды не свистнул в нашу пользу, у нас нет оправданий. В первом тайме "ПСЖ" вовсе не играл. После домашней победы наш выход в четвертьфинал выглядел вполне логичным, но мы знаем, что в футболе это ничего не значит.Мы пропустили три гола за семь минут, а до 88-й минуты уступали со счетом 1:3. Пока что я не говорил с игроками, все нервничают - это нормально", - сказал президент парижан.