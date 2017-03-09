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Андрес Иньеста: Серхи Роберто – забил просто сумасшедший гол, но в этом и есть прелесть футбола

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста высказался относительно победы над "ПСЖ" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1).

"Мы знали, что если забьем, то это заставит "ПСЖ" занервничать. Парижане играли очень глубоко в защите.

Серхи Роберто – забил просто сумасшедший гол, но в этом и есть прелесть футбола", - цитирует Иньесты AS.
Теги: Иньеста Барселона
Сегодня, 08:32
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