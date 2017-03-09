Неймар стал лидером по количеству голевых передач за сезон в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Неймар в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (6:1) отметился двумя забитыми мячами, а также ассистировал Серхи Роберто, гол которого вывел каталонцев в четвертьфинал турнира.Эта голевая передача стала для бразильца восьмой в сезоне.Неймар установил рекорд Лиги чемпионов по этому показателю. Прежде лидировали по количеству голевых передач за сезон Хави, Златан Ибрагимович и Месут Озил, которые в сезоне-2003/04 по семь раз ассистировали партнерам.