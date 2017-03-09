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Виталий Мутко: протестируем арену "Фишт" сразу топовым матчем сборной России
Вице-премьер Виталий Мутко рассказал, что стадион "Фишт" в Сочи, который будет открыт 28 марта, пройдет тестирование "топовым" матчем Россия – Бельгия.
"Сочинский стадион никогда не принимал футбольные матчи, там никогда не было команды такого высокого уровня, для нас это вызов. Временная трибуна должна быть готова к 15 марта. Мы пригласим изготовителей трибун и поговорим на эту тему - почему получилась задержка.
Первый тестовый матч на стадионе будет действительно топовым. Зато сразу все оттестируем. До самого матча на стадионе будут работать специалисты РФС, представители УЕФА, все это мы подробно рассмотрим, а уже после мы проведем брифинг, обсудим все нюансы.
Мы просто еще пройдемся по каждому пункту, по каждой системе. Мы должны четко понимать - есть ли нерешенные или нерешаемые вопросы, какая помощь нужна. Задача - вместе с губернатором пошагово пройти всю арену.
Мы должны рассмотреть подготовку непосредственно к матчу сборной России. Это и транспортная схема, и логистика, работа электричек и автобусов, как болельщики будут уезжать со стадиона после матча. Всю эту работу нам нужно будет внимательнейшим образом рассмотреть.
У нас есть опыт Олимпиады в Сочи. Но тогда такое количество зрителей разово собирались только на церемонии открытия и закрытия, а здесь будет четыре матча", - цитирует Мутко ТАСС.
"Сочинский стадион никогда не принимал футбольные матчи, там никогда не было команды такого высокого уровня, для нас это вызов. Временная трибуна должна быть готова к 15 марта. Мы пригласим изготовителей трибун и поговорим на эту тему - почему получилась задержка.
Первый тестовый матч на стадионе будет действительно топовым. Зато сразу все оттестируем. До самого матча на стадионе будут работать специалисты РФС, представители УЕФА, все это мы подробно рассмотрим, а уже после мы проведем брифинг, обсудим все нюансы.
Мы просто еще пройдемся по каждому пункту, по каждой системе. Мы должны четко понимать - есть ли нерешенные или нерешаемые вопросы, какая помощь нужна. Задача - вместе с губернатором пошагово пройти всю арену.
Мы должны рассмотреть подготовку непосредственно к матчу сборной России. Это и транспортная схема, и логистика, работа электричек и автобусов, как болельщики будут уезжать со стадиона после матча. Всю эту работу нам нужно будет внимательнейшим образом рассмотреть.
У нас есть опыт Олимпиады в Сочи. Но тогда такое количество зрителей разово собирались только на церемонии открытия и закрытия, а здесь будет четыре матча", - цитирует Мутко ТАСС.
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