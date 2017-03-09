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Андрей Червиченко: "Ростов" посопротивляется, а "Краснодар" никуда не пройдет
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказал свое мнение о предстоящих матчах российских клубов в 1/8 финала Лиги Европы.
Сегодня "Ростов" примет "Манчестер Юнайтед", а "Краснодар" на выезде сыграет с "Сельтой".
- Какова, на ваш взгляд, вероятность прохода «Ростова» и «Краснодара» в четвертьфинал турнира?
- Насчет процентов не скажу, но мне кажется, у «Ростова» больше шансов, чем у «Краснодара». Ростовчане поцепляются-посопротивляются, а краснодарцы... Уже после первого матча станет понятно, что они никуда не пройдут. Впрочем, это мое субъективное мнение.
- Бердыеву не привыкать обыгрывать европейских грандов. Сможет ли он чем-то удивить Моуринью?
- «Ростов» потреплет нервы англичанам, хотя, скорее всего, и он дальше не пройдет. Но, по моим ощущениям, команда с берегов Дона выступит более ярко и презентабельно, нежели «Краснодар».
- Что ростовчане могут противопоставить «МЮ»? Расчет на то, что манкунианцы, по крайней мере в первом матче, не соберутся?
- Да, в том числе. Англичане, наверное, полгода искали Ростов на карте. Потом приехали туда такие вальяжные. А там Полоз или Азмун убегут и привет... А в Манчестере ростовчане встанут сзади и опять кто-нибудь убежит. Поэтому расклад может быть любой.
- Чем «Сельта», классический середняк испанского чемпионата, так уж превосходит команду Игоря Шалимова?
- Смотрел последний матч этой команды с «Барселоной». Она уступила 0:5 и выглядела очень слабо. Может быть, это на фоне «Барсы». Тем не менее прогнозирую, что в матче с «Краснодаром» «Сельта» будет выглядеть куда увереннее. И не нужно забывать, что наши команды с испанскими плохо играют.
Советский спорт
Сегодня "Ростов" примет "Манчестер Юнайтед", а "Краснодар" на выезде сыграет с "Сельтой".
- Какова, на ваш взгляд, вероятность прохода «Ростова» и «Краснодара» в четвертьфинал турнира?
- Насчет процентов не скажу, но мне кажется, у «Ростова» больше шансов, чем у «Краснодара». Ростовчане поцепляются-посопротивляются, а краснодарцы... Уже после первого матча станет понятно, что они никуда не пройдут. Впрочем, это мое субъективное мнение.
- Бердыеву не привыкать обыгрывать европейских грандов. Сможет ли он чем-то удивить Моуринью?
- «Ростов» потреплет нервы англичанам, хотя, скорее всего, и он дальше не пройдет. Но, по моим ощущениям, команда с берегов Дона выступит более ярко и презентабельно, нежели «Краснодар».
- Что ростовчане могут противопоставить «МЮ»? Расчет на то, что манкунианцы, по крайней мере в первом матче, не соберутся?
- Да, в том числе. Англичане, наверное, полгода искали Ростов на карте. Потом приехали туда такие вальяжные. А там Полоз или Азмун убегут и привет... А в Манчестере ростовчане встанут сзади и опять кто-нибудь убежит. Поэтому расклад может быть любой.
- Чем «Сельта», классический середняк испанского чемпионата, так уж превосходит команду Игоря Шалимова?
- Смотрел последний матч этой команды с «Барселоной». Она уступила 0:5 и выглядела очень слабо. Может быть, это на фоне «Барсы». Тем не менее прогнозирую, что в матче с «Краснодаром» «Сельта» будет выглядеть куда увереннее. И не нужно забывать, что наши команды с испанскими плохо играют.
Советский спорт
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