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Андрей Червиченко: "Ростов" посопротивляется, а "Краснодар" никуда не пройдет

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказал свое мнение о предстоящих матчах российских клубов в 1/8 финала Лиги Европы.

Сегодня "Ростов" примет "Манчестер Юнайтед", а "Краснодар" на выезде сыграет с "Сельтой".

- Какова, на ваш взгляд, вероятность прохода «Ростова» и «Краснодара» в четвертьфинал турнира?

- Насчет процентов не скажу, но мне кажется, у «Ростова» больше шансов, чем у «Краснодара». Ростовчане поцепляются-посопротивляются, а краснодарцы... Уже после первого матча станет понятно, что они никуда не пройдут. Впрочем, это мое субъективное мнение.

- Бердыеву не привыкать обыгрывать европейских грандов. Сможет ли он чем-то удивить Моуринью?

- «Ростов» потреплет нервы англичанам, хотя, скорее всего, и он дальше не пройдет. Но, по моим ощущениям, команда с берегов Дона выступит более ярко и презентабельно, нежели «Краснодар».

- Что ростовчане могут противопоставить «МЮ»? Расчет на то, что манкунианцы, по крайней мере в первом матче, не соберутся?

- Да, в том числе. Англичане, наверное, полгода искали Ростов на карте. Потом приехали туда такие вальяжные. А там Полоз или Азмун убегут и привет... А в Манчестере ростовчане встанут сзади и опять кто-нибудь убежит. Поэтому расклад может быть любой.

- Чем «Сельта», классический середняк испанского чемпионата, так уж превосходит команду Игоря Шалимова?

- Смотрел последний матч этой команды с «Барселоной». Она уступила 0:5 и выглядела очень слабо. Может быть, это на фоне «Барсы». Тем не менее прогнозирую, что в матче с «Краснодаром» «Сельта» будет выглядеть куда увереннее. И не нужно забывать, что наши команды с испанскими плохо играют.

Советский спорт
Теги: Червиченко Ростов Краснодар
Сегодня, 09:19
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8
(3)
№8 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:13) #
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  •  (2)
online

Что же так плохо о Российских командах. РЕВНОСТЬ ХОМЯКА, Ростов может сделать чудо , а Сельта что гранд ,Краснадар не слабее, так что , наши команды вполне боеспособны и решит всё футбол и удача.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№7 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 10:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Витя, ты бы епло прикрыл, обидно что обосрались сами..
Удачи обеим нашим командам!


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№6 Написал: Sculptor (Сегодня, 10:07) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виктор 88-20
Каборе, Смолов, Газинский (благодаря свинье Глушакову). Основные игроки, которые не сыграют с Сельтой. Конечно шансов мало, но Сельта то же не гранд Испании, так, что побыдаться точно можно.
., приехали, как раз настроены и не на расслабоне. То есть играть они в пол-силы не будут. И тут Ростову будет хреново, потому что врасплох уже англичан не возьмешь...

ты прежде чем писать,узнай,понимаю что ты вместе с блесингой без Спартака,не есть,не пить,но Газинский тренировался в общей группе без ограничений,несмотря на то,что Глушаков ему ногу оторвал,А вот МЮ, судя по отзывам Жозе оставили часть основных игроков дома и уже сутки скулят про плохое поле,на случай нежданчика,а так конечно всем им удачи
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:03) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виктор 88-20
Каборе, Смолов, Газинский (благодаря свинье Глушакову). Основные игроки, которые не сыграют с Сельтой. Конечно шансов мало, но Сельта то же не гранд Испании, так, что побыдаться точно можно.
А вот МЮ, судя по отзывам Жозе, приехали, как раз настроены и не на расслабоне. То есть играть они в пол-силы не будут. И тут Ростову будет хреново, потому что врасплох уже англичан не возьмешь...

Некоторые"смердящие" так отравлены ненавистью к Спартаку, что увидев что-нибудь от Червяченко, смакуют его перлы, и даже если нет про КБ, они сами выдумывают и пускают свою вонь.
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 09:50) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
у кого как,а у нас с Испанцами пока нормально, Краснодар-РеалСосьедад 3:1 по сумме 2х матчей.


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:42) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Каборе, Смолов, Газинский (благодаря свинье Глушакову). Основные игроки, которые не сыграют с Сельтой. Конечно шансов мало, но Сельта то же не гранд Испании, так, что побыдаться точно можно.
А вот МЮ, судя по отзывам Жозе, приехали, как раз настроены и не на расслабоне. То есть играть они в пол-силы не будут. И тут Ростову будет хреново, потому что врасплох уже англичан не возьмешь...


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№2 Написал: vasja санкт петербург (Сегодня, 09:35) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Посопротивляется ростов и к сожалению тоже никуда не пройдёт.
Регистрация: 22.03.2014
№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 09:32) #
  • +3
  •  (3)
online

И не нужно забывать, что наши команды с испанскими плохо играют (с)

Барселона - Рубин ( 4 матча)

Из 12 возможных очков Рубин дал Барселоне 5 и сам взял пять в противостоянии, не проиграв в Казани

Атлетико М - Рубин

Рубин выбил Атлетико с Фалькао

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Мне кажется , что как раз с испанцами мы играем неплохо
Регистрация: 21.09.2015
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