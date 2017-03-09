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"ПСЖ" стал пятой командой, с которой Унаи Эмери уступил "Барселоне"
"ПСЖ" стал пятой командой под руководством испанского тренера Унаи Эмери, которая в матче любого турнира уступила "Барселоне" (1:6, 4:0). Таким образом, Эмери неизменно проигрывает "Барселоне" с каждым новым клубом.
ПСЖ - пятый клуб высшего дивизиона своей страны, которым руководит Эмери. Ранее он возглавлял испанские клубы "Альмерия" (2007-2008), "Валенсия" (2008-2012), "Севилья" (2013-2016), а также российский "Спартак" (2012). Каждый из этих клубов неизменно проигрывал "Барселоне" в матчах различных турниров. Всего же команды Эмери провели против "Барселоны" 25 встреч и одержали лишь две победы, потерпев 17 поражений, еще шесть игр завершились вничью.
Победить "Барселону" под руководством Эмери смогли лишь "Севилья" в октябре 2015 года (2:1) и ПСЖ в первом матче 1/8 финала текущей Лиги чемпионов (4:0), что впрочем не спасло французский клуб от поражения по сумме двух матчей.
ТАСС
ПСЖ - пятый клуб высшего дивизиона своей страны, которым руководит Эмери. Ранее он возглавлял испанские клубы "Альмерия" (2007-2008), "Валенсия" (2008-2012), "Севилья" (2013-2016), а также российский "Спартак" (2012). Каждый из этих клубов неизменно проигрывал "Барселоне" в матчах различных турниров. Всего же команды Эмери провели против "Барселоны" 25 встреч и одержали лишь две победы, потерпев 17 поражений, еще шесть игр завершились вничью.
Победить "Барселону" под руководством Эмери смогли лишь "Севилья" в октябре 2015 года (2:1) и ПСЖ в первом матче 1/8 финала текущей Лиги чемпионов (4:0), что впрочем не спасло французский клуб от поражения по сумме двух матчей.
ТАСС
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