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"ПСЖ" стал пятой командой, с которой Унаи Эмери уступил "Барселоне"

"ПСЖ" стал пятой командой под руководством испанского тренера Унаи Эмери, которая в матче любого турнира уступила "Барселоне" (1:6, 4:0). Таким образом, Эмери неизменно проигрывает "Барселоне" с каждым новым клубом.

ПСЖ - пятый клуб высшего дивизиона своей страны, которым руководит Эмери. Ранее он возглавлял испанские клубы "Альмерия" (2007-2008), "Валенсия" (2008-2012), "Севилья" (2013-2016), а также российский "Спартак" (2012). Каждый из этих клубов неизменно проигрывал "Барселоне" в матчах различных турниров. Всего же команды Эмери провели против "Барселоны" 25 встреч и одержали лишь две победы, потерпев 17 поражений, еще шесть игр завершились вничью.

Победить "Барселону" под руководством Эмери смогли лишь "Севилья" в октябре 2015 года (2:1) и ПСЖ в первом матче 1/8 финала текущей Лиги чемпионов (4:0), что впрочем не спасло французский клуб от поражения по сумме двух матчей.

ТАСС
Теги: ПСЖ Барселона Эмери
Сегодня, 09:36
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№5 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 11:30) #
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online

Дзюба больше всех доволен,говорил я вам:тренеришка..
Регистрация: 1.09.2016
№4 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 10:47) #
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Саня1589
??? Вы уверены? Что у ПСЖ игроку хуже, чем у баварии?

У ПСЖ то нет, а вот у Спартака и Альмерии точно.
Да и у Валенсии с Севильей думаю тоже.
Регистрация: 26.09.2015
№3 Написал: Саня1589 (Сегодня, 10:27) #
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не прет тренеришке с барсой

Цитата: penser
Вот если бы он был в Баварии или в Реале, то тогда бы и можно было вести разговоры о победе над великой Барсой.



??? Вы уверены? Что у ПСЖ игроку хуже, чем у баварии?
Регистрация: 27.01.2017
№2 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 10:21) #
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Болеет за:
«МЮ»
Тренеришка blush
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: penser (Сегодня, 10:07) #
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Болеет за:
«Барселона»
Вот если бы он был в Баварии или в Реале, то тогда бы и можно было вести разговоры о победе над великой Барсой.
Регистрация: 16.05.2016
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