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Денис Глушаков: рано получил травму и переживал, как бы не порвать мышцу
Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал об изменениях в тактике и свой травме в игре с "Краснодаром" (2:2).
"Конечно, к каждому сопернику готовимся отдельно, можем поменять тактику, что и произошло в этом туре – мы вышли не в три, а в два центральных полузащитника. Кроме того, сейчас уже ничего не скроешь, все есть в Интернете. Смотрели несколько встреч "Краснодара", готовясь к нему, и то же самое, уверен, будет и перед "Анжи".
Что касается моей позиции на поле, то я стал располагаться немного ближе к своим воротам, недалеко от Фернандо. Но это было и в прошлом году, с тем же "Ростовом": играя глубже, старался подключаться к атакам.
В Краснодаре, наверное, это не получалось, потому что рано получил травму – переживал, как бы не порвать мышцу. Выглядел не так, как могу. Очень обидно готовиться к сборам, отработать их и в первом же весеннем туре получить повреждение", - цитирует Глушакова "СЭ".
"Конечно, к каждому сопернику готовимся отдельно, можем поменять тактику, что и произошло в этом туре – мы вышли не в три, а в два центральных полузащитника. Кроме того, сейчас уже ничего не скроешь, все есть в Интернете. Смотрели несколько встреч "Краснодара", готовясь к нему, и то же самое, уверен, будет и перед "Анжи".
Что касается моей позиции на поле, то я стал располагаться немного ближе к своим воротам, недалеко от Фернандо. Но это было и в прошлом году, с тем же "Ростовом": играя глубже, старался подключаться к атакам.
В Краснодаре, наверное, это не получалось, потому что рано получил травму – переживал, как бы не порвать мышцу. Выглядел не так, как могу. Очень обидно готовиться к сборам, отработать их и в первом же весеннем туре получить повреждение", - цитирует Глушакова "СЭ".
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