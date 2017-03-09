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Денис Глушаков: рано получил травму и переживал, как бы не порвать мышцу

Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал об изменениях в тактике и свой травме в игре с "Краснодаром" (2:2).

"Конечно, к каждому сопернику готовимся отдельно, можем поменять тактику, что и произошло в этом туре – мы вышли не в три, а в два центральных полузащитника. Кроме того, сейчас уже ничего не скроешь, все есть в Интернете. Смотрели несколько встреч "Краснодара", готовясь к нему, и то же самое, уверен, будет и перед "Анжи".

Что касается моей позиции на поле, то я стал располагаться немного ближе к своим воротам, недалеко от Фернандо. Но это было и в прошлом году, с тем же "Ростовом": играя глубже, старался подключаться к атакам.

В Краснодаре, наверное, это не получалось, потому что рано получил травму – переживал, как бы не порвать мышцу. Выглядел не так, как могу. Очень обидно готовиться к сборам, отработать их и в первом же весеннем туре получить повреждение", - цитирует Глушакова "СЭ".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 09:44
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9
(0)
№9 Написал: SP-M (Сегодня, 11:34) #
  • 0
  •  (0)
online

так я не понял - ты выйдешь играть в воск или нет. ?
Регистрация: 10.02.2017
№8 Написал: AVG Россия (Сегодня, 11:02) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сын кубани
А Газинскому не обидно???


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!


Глушаков сыграл в мяч. Т.е. играя в мяч он не играл в ногу , а то что потом прицепом прилетело , то это как говорит Безбородов " игровой момент" . Ведь когда Гранквист разбил лицо индейцу он то же играл в мяч головой ,а руками создавал " игровой момент". А Газинскому обидно . Скорейшего выздоравления.
Регистрация: 18.11.2016
№7 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 10:55) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
Если почувствовал , что получил травму , нужно меняться срочно ...что бы не усугубить повреждение и хочешь не хочешь но подсознательно ты себя берёг а значит не играл на все 100 .Пользу команде в этой игре не принёс как должен был, на одного футболиста было меньше в Спартаке в этой игре.


Интересное замечание. Не лишенное логики и смысла. Здесь уже конечно все зависит от личных человеческих качеств, с учетом вышесказанного в основе лежит обычный эгоизм без осознания угрозы (а может быть намеренного, во что хочется верить еще меньше) нанесения ущерба результату команды. И ссылка на капитанство здесь не уместна. Ну это уже тонко сильно, не нам им это объяснять, а тренерскому штабу)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№6 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 10:41) #
  • +3
  •  (5)
online

Если почувствовал , что получил травму , нужно меняться срочно ...что бы не усугубить повреждение и хочешь не хочешь но подсознательно ты себя берёг а значит не играл на все 100 .Пользу команде в этой игре не принёс как должен был, на одного футболиста было меньше в Спартаке в этой игре.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 10:38) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Газинский тоже готовился, пока не вышел человек с лицом пельменя и шипами не вывернул ему галик.
Обоим, здоровья.
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 10:26) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сын кубани
А Газинскому не обидно???

Здоровья ему. А что теперь поделать. Уверен, Глушаков ни на грамм не желал нанести травму. Жаль что так получилось.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№3 Написал: mospar (Сегодня, 10:12) #
  • +6
  •  (6)

Цитата: сын кубани
Очень обидно готовиться к сборам, отработать их и в первом же весеннем туре получить повреждение", - цитирует Глушакова "СЭ". А Газинскому не обидно???

Да всем обидно, специально ведь никто не хочет нанести травму, ведь они коллеги,это их работа,хлеб насущный, но этот вид деятельности более травмоопасный, чем скажем у бухгалтера.
Регистрация: 20.05.2016
№2 Написал: Nik1975 (Сегодня, 10:03) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: сын кубани
Очень обидно готовиться к сборам, отработать их и в первом же весеннем туре получить повреждение", - цитирует Глушакова "СЭ". А Газинскому не обидно???

Обидно наверное.Здоровья ему. И что дальше?
Регистрация: 8.03.2017
№1 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 09:54) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Очень обидно готовиться к сборам, отработать их и в первом же весеннем туре получить повреждение", - цитирует Глушакова "СЭ". А Газинскому не обидно???


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
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