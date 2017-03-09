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Директор "Томи": рассчитываем получить новый транш от спонсора до конца марта
"Томь" ожидает поступления очередного транша от спонсоров до конца марта и направит эти средства на погашение долгов по налогам, сообщил гендиректор клуба Руслан Киселев.
"Из слов администрации, мы ждем поступлений от спонсора до конца марта. Это позволит, в частности, погасить задолженность по налогам, взносам, и вернуть арестованное здание. В настоящее время остаток долга "Томи" составляет 260 млн рублей", - сообщил Киселев ТАСС.
На прошлой неделе стало известно, что спонсор "Томи" - "Газпром нефть" - направил клубу 200 млн рублей на погашение долгов. Эти средства пошли на погашение долгов по налогам и частичную выплату долгов по заработной плате. Это позволило бы клубу вернуть арестованное административное здание.
Но ранее в понедельник в УФССП по региону сообщили, что клуб, хоть и перечислил 30 млн рублей на погашение задолженностей по налогам, однако этого не хватит для снятия ареста с одного из зданий, так как долг по налогам и взносам уже вырос до 70 млн рублей.
"Из слов администрации, мы ждем поступлений от спонсора до конца марта. Это позволит, в частности, погасить задолженность по налогам, взносам, и вернуть арестованное здание. В настоящее время остаток долга "Томи" составляет 260 млн рублей", - сообщил Киселев ТАСС.
На прошлой неделе стало известно, что спонсор "Томи" - "Газпром нефть" - направил клубу 200 млн рублей на погашение долгов. Эти средства пошли на погашение долгов по налогам и частичную выплату долгов по заработной плате. Это позволило бы клубу вернуть арестованное административное здание.
Но ранее в понедельник в УФССП по региону сообщили, что клуб, хоть и перечислил 30 млн рублей на погашение задолженностей по налогам, однако этого не хватит для снятия ареста с одного из зданий, так как долг по налогам и взносам уже вырос до 70 млн рублей.
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