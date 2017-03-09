Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Директор "Томи": рассчитываем получить новый транш от спонсора до конца марта

"Томь" ожидает поступления очередного транша от спонсоров до конца марта и направит эти средства на погашение долгов по налогам, сообщил гендиректор клуба Руслан Киселев.

"Из слов администрации, мы ждем поступлений от спонсора до конца марта. Это позволит, в частности, погасить задолженность по налогам, взносам, и вернуть арестованное здание. В настоящее время остаток долга "Томи" составляет 260 млн рублей", - сообщил Киселев ТАСС.

На прошлой неделе стало известно, что спонсор "Томи" - "Газпром нефть" - направил клубу 200 млн рублей на погашение долгов. Эти средства пошли на погашение долгов по налогам и частичную выплату долгов по заработной плате. Это позволило бы клубу вернуть арестованное административное здание.

Но ранее в понедельник в УФССП по региону сообщили, что клуб, хоть и перечислил 30 млн рублей на погашение задолженностей по налогам, однако этого не хватит для снятия ареста с одного из зданий, так как долг по налогам и взносам уже вырос до 70 млн рублей.
Теги: Томь
Сегодня, 09:53
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 10:46) #
  • +1
  •  (1)

Жду вашего расформирования.Чем раньше-тем лучше,попрошайки.
Регистрация: 11.08.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.