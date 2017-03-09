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Виталий Мутко: арену "Спартака" нужно будет адаптировать к Кубку конфедераций-2017
Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что стадион "Спартака", который принимает матчи с 2014 года, необходимо адаптировать к Кубку конфедераций в соответствии с планом, составленным вместе с ФИФА.
"Все помещения будут использованы - будут создаваться логистические центры, различные офисы ФИФА, спонсоров, партнеров, вещателей, дополнительные зоны гостеприимства. Также будут созданы различные временные сооружения. Турниры ФИФА подразумевают иные количественные и качественные требования к пресс-центру, к питанию, к клиентским группам, к организации трансляций.
Для всех стадионов чемпионата мира будут созданы дополнительные периметры безопасности, досмотровые зоны, так как требования отличаются от тех, что у нас есть в чемпионате России. Будут созданы транспортные мастер-планы. К стадиону уже подведена станция метро, Волоколамское шоссе, сделан виадук, завершается возведение развязок и съездов.
В Москве умеют и знают, как нужно проводить большие турниры. Недавно прошел этап Кубка мира по фристайлу, а мы к этому относимся как к чему-то совершенно рядовому, а в некоторых странах это было бы большое событие. Мы видим, как активно проходит реконструкция "Лужников", с опережением на несколько месяцев", - цитирует Мутко ТАСС.
"Все помещения будут использованы - будут создаваться логистические центры, различные офисы ФИФА, спонсоров, партнеров, вещателей, дополнительные зоны гостеприимства. Также будут созданы различные временные сооружения. Турниры ФИФА подразумевают иные количественные и качественные требования к пресс-центру, к питанию, к клиентским группам, к организации трансляций.
Для всех стадионов чемпионата мира будут созданы дополнительные периметры безопасности, досмотровые зоны, так как требования отличаются от тех, что у нас есть в чемпионате России. Будут созданы транспортные мастер-планы. К стадиону уже подведена станция метро, Волоколамское шоссе, сделан виадук, завершается возведение развязок и съездов.
В Москве умеют и знают, как нужно проводить большие турниры. Недавно прошел этап Кубка мира по фристайлу, а мы к этому относимся как к чему-то совершенно рядовому, а в некоторых странах это было бы большое событие. Мы видим, как активно проходит реконструкция "Лужников", с опережением на несколько месяцев", - цитирует Мутко ТАСС.
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