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Виталий Мутко: арену "Спартака" нужно будет адаптировать к Кубку конфедераций-2017

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что стадион "Спартака", который принимает матчи с 2014 года, необходимо адаптировать к Кубку конфедераций в соответствии с планом, составленным вместе с ФИФА.

"Все помещения будут использованы - будут создаваться логистические центры, различные офисы ФИФА, спонсоров, партнеров, вещателей, дополнительные зоны гостеприимства. Также будут созданы различные временные сооружения. Турниры ФИФА подразумевают иные количественные и качественные требования к пресс-центру, к питанию, к клиентским группам, к организации трансляций.

Для всех стадионов чемпионата мира будут созданы дополнительные периметры безопасности, досмотровые зоны, так как требования отличаются от тех, что у нас есть в чемпионате России. Будут созданы транспортные мастер-планы. К стадиону уже подведена станция метро, Волоколамское шоссе, сделан виадук, завершается возведение развязок и съездов.

В Москве умеют и знают, как нужно проводить большие турниры. Недавно прошел этап Кубка мира по фристайлу, а мы к этому относимся как к чему-то совершенно рядовому, а в некоторых странах это было бы большое событие. Мы видим, как активно проходит реконструкция "Лужников", с опережением на несколько месяцев", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 09:59
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№3 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 11:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Турниры ФИФА подразумевают иные количественные и качественные требования к пресс-центру, к питанию, к клиентским группам, к организации трансляций.

Почему, когда строят НОВЫЙ стадион СРАЗУ не учитывают ВСЕ эти требования?
Ведь это логично.
А уже потом в др. турнирах - использовать часть помещений, которые достаточных для местного уровня.
Это меня всегда удивляло, строятся современные стадионы, а потом какие-то еще требования возникают.
Они изначально должны быть заточены под сборные, под ЛЧ, ЛЕ и все остальные турниры международного уровня.


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Регистрация: 10.03.2009
№2 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:00) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fd65
В отличии от Зенит арены, сомнений в сроках и качестве реконструкции арены Спартака нет...


Здесь другой посыл) Федеральная целевая программа в действии. Она экономию не предусматривает.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 10:19) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
В отличии от Зенит арены, сомнений в сроках и качестве реконструкции арены Спартака нет...
Регистрация: 3.12.2016
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