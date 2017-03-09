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Фанат "Манчестер Юнайтед": когда поехали в Ростов, нам посоветовали купить "пушку"
Один из болельщиков "Манчестер Юнайтед" в преддверии матча Лиги Европы с "Ростовом" заявил, что на родине им советовали обзавестись оружием перед выездом в Ростов-на-Дону.
"Русские фанаты, по всей видимости, вполне дружелюбные. Мы их не боимся, иначе не приехали бы сюда за три тысячи километров. Из Лондона в день игры прилетит сотня болельщиков, еще примерно столько же прибудет из Москвы.
Конечно, на родине нас предупреждали, что здесь будет небезопасно, и советовали купить "пушку", - цитирует английского фаната RT.
"Русские фанаты, по всей видимости, вполне дружелюбные. Мы их не боимся, иначе не приехали бы сюда за три тысячи километров. Из Лондона в день игры прилетит сотня болельщиков, еще примерно столько же прибудет из Москвы.
Конечно, на родине нас предупреждали, что здесь будет небезопасно, и советовали купить "пушку", - цитирует английского фаната RT.
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