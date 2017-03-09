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Фанат "Манчестер Юнайтед": когда поехали в Ростов, нам посоветовали купить "пушку"

Один из болельщиков "Манчестер Юнайтед" в преддверии матча Лиги Европы с "Ростовом" заявил, что на родине им советовали обзавестись оружием перед выездом в Ростов-на-Дону.

"Русские фанаты, по всей видимости, вполне дружелюбные. Мы их не боимся, иначе не приехали бы сюда за три тысячи километров. Из Лондона в день игры прилетит сотня болельщиков, еще примерно столько же прибудет из Москвы.

Конечно, на родине нас предупреждали, что здесь будет небезопасно, и советовали купить "пушку", - цитирует английского фаната RT.
Теги: Манчестер Юнайтед Ростов
Сегодня, 10:54
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№5 Написал: SP-M (Сегодня, 11:28) #
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online

ведите себя достойно - дикие англичане и все будет ок. не надо крушить город и пьяными ходить орать . а то и огребете сами по полной. велком ин раша
Регистрация: 10.02.2017
№4 Написал: tuner (Сегодня, 11:05) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Правильно посоветовали. Если ваши звёзды проиграют в Ростове, то пристрелить их вы сможете прямо на месте, не дожидаясь позорного прибытия команды в Хитроу. smile
Регистрация: 29.08.2015
№3 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 11:04) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Когда и кто относился к нормальным болельщикам плохо?
Это только с деб.лами проблемы возникают.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:03) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Завидую Ростовчанам по хорошему! Такой матч в живую увидят!! Ну а мы у телевизора поболеем за мужиков! smile


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 11:00) #
  • +5
  •  (5)
online

Это Ростов, детка. Тут в тренде шашки, а не "пушки".


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Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
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