Видео: Линекер, Джеррард, Фердинанд и Оуэн празднуют победу "Барселоны"

Известные в недавнем прошлом английские футболисты Гари Линекер, Стивен Джеррард, Рио Фердинанд и Майкл Оуэн устроили бурное празднование победы "Барселоны" над французским "Пари Сен-Жермен" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



Джеррард, Фердинанд и Оуэн были гостями передачи Линекера на британском телевидении и смотрели матч в студии. В момент, когда Серхи Роберто забил решающий гол, ведущий и гости студии подпрыгнули со своих мест в дружном ликовании, а Оуэн и вовсе сделал победный круг вокруг стола.



