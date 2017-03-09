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Видео: Линекер, Джеррард, Фердинанд и Оуэн празднуют победу "Барселоны"
Известные в недавнем прошлом английские футболисты Гари Линекер, Стивен Джеррард, Рио Фердинанд и Майкл Оуэн устроили бурное празднование победы "Барселоны" над французским "Пари Сен-Жермен" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Джеррард, Фердинанд и Оуэн были гостями передачи Линекера на британском телевидении и смотрели матч в студии. В момент, когда Серхи Роберто забил решающий гол, ведущий и гости студии подпрыгнули со своих мест в дружном ликовании, а Оуэн и вовсе сделал победный круг вокруг стола.
Джеррард, Фердинанд и Оуэн были гостями передачи Линекера на британском телевидении и смотрели матч в студии. В момент, когда Серхи Роберто забил решающий гол, ведущий и гости студии подпрыгнули со своих мест в дружном ликовании, а Оуэн и вовсе сделал победный круг вокруг стола.
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