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Арбитры Кубка конфедераций-2017 будут проходить подготовку на базе "Зенита"

Глава РФС, председатель оргкомитета "Россия 2018" Виталий Мутко заявил, что судьи Кубка конфедераций будут готовиться к турниру на базе "Зенита".

"Для арбитров будет предоставлена зенитовская база в Удельной, этот вопрос уже решен.

ФИФА сейчас определяется, у них есть расширенный список судей, они будут выбирать. Судьи приедут заранее, будут адаптироваться, акклиматизироваться, пройдут тренировочные сборы", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 11:33
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