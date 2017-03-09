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13:27
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
12:59
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
12:43
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
11:39
Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками (19)
Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками (19)
08:32
Андрес Иньеста: Серхи Роберто – забил просто сумасшедший гол, но в этом и есть прелесть футбола
Андрес Иньеста: Серхи Роберто – забил просто сумасшедший гол, но в этом и есть прелесть футбола
08:27
Марко Верратти: после гола Кавани игроки "Барселоны" признавались, что этот поединок им не спасти (3)
Марко Верратти: после гола Кавани игроки "Барселоны" признавались, что этот поединок им не спасти (3)
Вчера 23:21
Хаби Алонсо в конце сезона завершит карьеру (2)
Хаби Алонсо в конце сезона завершит карьеру (2)
Вчера 23:09
"Депортиво" вырвал ничью в матче с "Бетисом"
"Депортиво" вырвал ничью в матче с "Бетисом"
СМИ: Ари не желает возвращаться в "Краснодар"
Нападающий "Краснодара" Ари с большой вероятностью сменит клубную прописку, передают "Известия".
Сообщается, что бразильский футболист, который перешел на правах аренды в столичный "Локомотив", не заинтересован в возвращении в свой клуб и рассчитывает подписать с московским клубом полноценный контракт.
Сообщается, что бразильский футболист, который перешел на правах аренды в столичный "Локомотив", не заинтересован в возвращении в свой клуб и рассчитывает подписать с московским клубом полноценный контракт.
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