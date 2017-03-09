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СМИ: Ари не желает возвращаться в "Краснодар"

Нападающий "Краснодара" Ари с большой вероятностью сменит клубную прописку, передают "Известия".

Сообщается, что бразильский футболист, который перешел на правах аренды в столичный "Локомотив", не заинтересован в возвращении в свой клуб и рассчитывает подписать с московским клубом полноценный контракт.
Теги: Ари Краснодар Локомотив
Сегодня, 11:49
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№6 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Ага. Как обычно, Ари пофеерит пару матчей, а потом по старой и недоброй традиции положит большой и толстый на её величество игру. Проходили -знаем.

Ну ложил он у Вас и на Вас! А в Краснодаре играл и очень даже прилично! Так, что говори млять за свой клуб! Что за свиная привычка свои косяки переваливать на других...


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: serega_user
Повезло Локо с Ари, да думаю и наоборот. Наверное достойная замена Ньяссу

Достойная, жаль только возрастная. Бразильцы парни выносливые, даст Бог попылит еще года три-четыре на таком уровне. Только он игрок быков, а как дальше сложится - время покажет.
Регистрация: 29.10.2010
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:50) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: serega_user
Повезло Локо с Ари, да думаю и наоборот. Наверное достойная замена Ньяссу

Ага. Как обычно, Ари пофеерит пару матчей, а потом по старой и недоброй традиции положит большой и толстый на её величество игру. Проходили -знаем.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 12:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Повезло Локо с Ари, да думаю и наоборот. Наверное достойная замена Ньяссу


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: MIG Piter (Сегодня, 12:12) #
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я так понимаю, уходил он не просто так


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:11) #
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  •  (4)
online

Видимо конфликт с Шалимовым, поэтому ничего удивительного....
Регистрация: 28.12.2015
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