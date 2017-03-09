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Валерий Карпин: за кого буду болеть? За "Краснодар", конечно
Бывший полузащитник "Сельты" Валерий Карпин рассказал, что будет болеть за "Краснодар" в противостоянии команд в 1/8 финала Лиги Европы.
"Как будет играть "Сельта"? Я-то смотрел их игры и предполагаю, но расскажу об этом завтра. Вы лучше у Шалимова спрашивайте. Поражение 0:5 от "Барселоны"? Поражение в минус точно не пойдет. Лига Европы - другое соревнование. Свежие эмоции. Да и "Краснодар" — не "Барселона", если быть объективным.
Придут ли болельщики на "Краснодар"? Они придут на Лигу Европы. Для "Сельты" это важный турнир. Арена может быть забита под завязку или что-то около того.
"Краснодар" привыкает играть через три дня на четвертый? Шалимов же сказал, что в игре через три на четвертый проблем нет. Это не через два на третий. Другое дело, что у них есть проблемы с составом на конкретный матч: травмы, дисквалификации, потеря Смолова. Она будет чувствительной, учитывая, что того же Ари сейчас нет.
За кого буду болеть? За "Краснодар", конечно. С Шалимовым играли вместе, знаю руководителей клуба, это российская команда. Все", - цитирует Карпина "Чемпионат".
"Как будет играть "Сельта"? Я-то смотрел их игры и предполагаю, но расскажу об этом завтра. Вы лучше у Шалимова спрашивайте. Поражение 0:5 от "Барселоны"? Поражение в минус точно не пойдет. Лига Европы - другое соревнование. Свежие эмоции. Да и "Краснодар" — не "Барселона", если быть объективным.
Придут ли болельщики на "Краснодар"? Они придут на Лигу Европы. Для "Сельты" это важный турнир. Арена может быть забита под завязку или что-то около того.
"Краснодар" привыкает играть через три дня на четвертый? Шалимов же сказал, что в игре через три на четвертый проблем нет. Это не через два на третий. Другое дело, что у них есть проблемы с составом на конкретный матч: травмы, дисквалификации, потеря Смолова. Она будет чувствительной, учитывая, что того же Ари сейчас нет.
За кого буду болеть? За "Краснодар", конечно. С Шалимовым играли вместе, знаю руководителей клуба, это российская команда. Все", - цитирует Карпина "Чемпионат".
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