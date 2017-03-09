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Сборная России поднялась с 60-го на 61-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с рекордно низкого 61-го места в рейтинге ФИФА на одну строчку вверх, информирует официальный сайт организации.

В первой десятке рейтинга команды не менялись местами. Лидером по-прежнему остается Аргентина.

Рейтинг ФИФА, версия от 9 марта:

1 (1). Аргентина — 1644 очка,
2 (2). Бразилия — 1534,
3 (3). Германия — 1443,
4 (4). Чили — 1389,
5 (5). Бельгия — 1379,
6 (6). Франция — 1318,
7 (7). Колумбия — 1312,
8 (8). Португалия — 1240,
9 (9). Уругвай — 1200,
10 (10). Испания — 1162…

60 (61). Россия — 591.
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:27
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(1)
№20 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 13:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
СкажИте, когда до 150-го поднимитесь. :))
Регистрация: 8.02.2011
№19 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 13:30) #
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online

НУ прямо праздник на душе это что стеб такой
Регистрация: 6.02.2017
№18 Написал: aseliver Санкт-Петербург (Сегодня, 13:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Значит не только Месси идиот
Регистрация: 13.11.2014
№17 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 13:21) #
  • -1
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online

После прочтения заголовка, я подумал, что во мне ещё играет "вчерашнее бургундское "....
Регистрация: 17.06.2016
№16 Написал: safonas (Сегодня, 13:10) #
  • +3
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ПОДНЯЛАСЬ С 60-ГО НА 61-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА
перепрочитал 4 раза... мы вышли из положения, все стараются подняться вверх, а мы вниз?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№15 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:00) #
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  •  (2)

умеет всё- таки осетин творить чудеса
Регистрация: 7.12.2016
№14 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:56) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
laughing
Регистрация: 6.01.2006
№13 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 12:49) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: n_uts
Заголовок не мутко сочинял ?

ЕС, ОФ КОРЗ, МАЙ ФРЭНД!!
Регистрация: 17.12.2015
№12 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 12:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: n_uts
Заголовок не мутко сочинял ?

Не просто мутко, а полный мудко...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№11 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 12:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: РВСН 86-88
СБОРНАЯ РОССИИ ПОДНЯЛАСЬ С 60-ГО НА 61-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

У нас свой отсчет - с конца. в общем, вся наша жизнь - мутко. sunglasses


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№10 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 12:42) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
КАМАЗ
Заголовок не мутко сочинял ?
Регистрация: 23.01.2015
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:42) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
поднялась так поднялась...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:42) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну вы же с 60 этажа на 61 поднимаетесь, а не спускаетесь. также и сборная России - она как лифт
Регистрация: 16.03.2010
№7 Написал: papapa (Сегодня, 12:41) #
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Цитата: Савелий
Обошла Тринидад и Тобаго?(((

Я вот на даче обошёл свою черепашку по дороге на веранду, где жена борщ наливала - и ни фига не украл по дороге (((((
Я что, не русский ? )))))))))))))))))))))))))))))
))))))))
Регистрация: 2.02.2017
№6 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 12:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сборная России поднялась с 60-го на 61-е место
laughing


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:38) #
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Болеет за:
«Сибирь»
крутое пике вверх тормашками..


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:38) #
  • -2
  •  (2)
online

Обошла Тринидад и Тобаго?(((
Регистрация: 28.12.2015
№3 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 12:33) #
  • +5
  •  (7)
online

Сборная России поднялась с 60-го на 61-е место в рейтинге ФИФА (С)

у новостников свои законы физики
Регистрация: 21.09.2015
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 12:33) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
СБОРНАЯ РОССИИ ПОДНЯЛАСЬ С 60-ГО НА 61-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА
это называется опустилась
Регистрация: 22.08.2007
№1 Написал: Крестьянка (Сегодня, 12:30) #
  • +8
  •  (8)

Исправьте заголовок .
Регистрация: 14.09.2016
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