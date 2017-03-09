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Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
"Ростов" будет иметь психологическое преимущество в матче Лиги Европы с английским "Манчестер Юнайтед", так как за поражение команду никто не осудит, считает бывший игрок и тренер "Ростова" Сергей Балахнин.
"У "Ростова" есть шанс на успешное выступление в матче с "Манчестером", хотя это будет непросто. Конечно, нам будет противостоять суперзвездная команда, с именем, но они находятся всего лишь на шестом месте в турнирной таблице английского чемпионата, при том, что они имеют достаточно длительную беспроигрышную серию (17 матчей в чемпионате Англии).
Желательно, чтобы "Ростов" победил. У наших будет психологическое преимущество в том, что они в любом случае ничего не теряют, за поражение их никто не осудит. Это безумный опыт для каждого футболиста и тренеров.
Поле? Трудно сказать, кому будет на руку не самое лучшее состояние газона. Обе команды показывают быстрый комбинационный футбол, который будет сложно реализовать на некачественном поле. Поэтому и обоим клубам, и в целом футболу это будет не очень хорошо", - цитирует Балахнина ТАСС.
"У "Ростова" есть шанс на успешное выступление в матче с "Манчестером", хотя это будет непросто. Конечно, нам будет противостоять суперзвездная команда, с именем, но они находятся всего лишь на шестом месте в турнирной таблице английского чемпионата, при том, что они имеют достаточно длительную беспроигрышную серию (17 матчей в чемпионате Англии).
Желательно, чтобы "Ростов" победил. У наших будет психологическое преимущество в том, что они в любом случае ничего не теряют, за поражение их никто не осудит. Это безумный опыт для каждого футболиста и тренеров.
Поле? Трудно сказать, кому будет на руку не самое лучшее состояние газона. Обе команды показывают быстрый комбинационный футбол, который будет сложно реализовать на некачественном поле. Поэтому и обоим клубам, и в целом футболу это будет не очень хорошо", - цитирует Балахнина ТАСС.
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