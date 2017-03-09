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Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде

Нападающий "Спартака" Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде для подготовки к отборочным матчам Кубка африканских наций, сообщает официальный сайт красно-белых.

С 20 по 26 марта команда Кабо-Верде проведет в Португалии тренировочный сбор. Первый этап подготовки к отборочному турниру Кубка африканских наций - 2019. А 28 марта кабовердийцы сыграют в Люксембурге контрольный матч со сборной этой страны.
Теги: Зе Луиш
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
а есть там еще футболисты, а то судя по похожим новостям его туда одного все время приглашают?
Регистрация: 16.03.2010
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