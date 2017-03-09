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Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "ПСЖ" (6:1).
"Что вообще это было? Парижане сами виноваты в поражении. Имея преимущество в четыре мяча после первого матча, приехать и проиграть - совсем странная затея. Может, Кавани не стоило забивать? Тогда бы и команда находилась в полной концентрации. А вообще, такие клубы, как "ПСЖ", на подобном уровне пропускать 6 мячей в одном матче просто не имеют права. Вина за результат полностью лежит на команде и тренерском штабе.
Для болельщика этот матч получился прекрасным: море голов, сколько эмоций! Но для тренеров и футболистов это провал. Я понимаю, проиграть "Барсе" со счетом 0:2 или 1:3, но не пропускать же 6 голов!
"ПСЖ" претендовал в этой Лиге чемпионов на самые высокие места, на выход в четвертьфинал. После первой игры с каталонцами начались разговоры, мол, наконец этот клуб вошел в элиту европейского футбола. Оказалось, все совсем не так и парижанам до этого далеко-далеко. Клуб, который ставит перед собой самые амбициозные цели, не должен пропускать так много.
Уже сейчас отдать кубок "Барселоне"? А как же "Реал" и "Бавария"? По одной игре не судят. Мюнхенцы мне кажутся более стабильной командой, во всех линиях, плюс мадридцы себя, уверен, еще покажут", - передает слова специалиста "Советский спорт".
"Что вообще это было? Парижане сами виноваты в поражении. Имея преимущество в четыре мяча после первого матча, приехать и проиграть - совсем странная затея. Может, Кавани не стоило забивать? Тогда бы и команда находилась в полной концентрации. А вообще, такие клубы, как "ПСЖ", на подобном уровне пропускать 6 мячей в одном матче просто не имеют права. Вина за результат полностью лежит на команде и тренерском штабе.
Для болельщика этот матч получился прекрасным: море голов, сколько эмоций! Но для тренеров и футболистов это провал. Я понимаю, проиграть "Барсе" со счетом 0:2 или 1:3, но не пропускать же 6 голов!
"ПСЖ" претендовал в этой Лиге чемпионов на самые высокие места, на выход в четвертьфинал. После первой игры с каталонцами начались разговоры, мол, наконец этот клуб вошел в элиту европейского футбола. Оказалось, все совсем не так и парижанам до этого далеко-далеко. Клуб, который ставит перед собой самые амбициозные цели, не должен пропускать так много.
Уже сейчас отдать кубок "Барселоне"? А как же "Реал" и "Бавария"? По одной игре не судят. Мюнхенцы мне кажутся более стабильной командой, во всех линиях, плюс мадридцы себя, уверен, еще покажут", - передает слова специалиста "Советский спорт".
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