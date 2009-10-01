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Данни назван лучшим игроком февраля в "Зените"

Болельщики "Зенита" проголосовали за Данни как за лучшего футболиста команды в феврале.

Капитна сине-бело-голубых сыграл в последнем месяце зимы пять матчей, в которых "Зенит" одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения.

ФК "Зенит"
Теги: Данни Зенит
Сегодня, 13:52
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(0)
№7 Написал: Саня1589 (Сегодня, 15:27) #
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  •  (0)

Цитата: Виктор 88-20
Рязанцев, Файзулин, и вся куйня купленная в это окно (кроме Эрнани) на распродажу!!!

ты в деле то толком не видел ни молло ни ивановича ни эрнани...
да, Иванович лоханулся в 1 матче, но это не повод сразу на продажу...
у данни тоже были матчи дай боже...
Регистрация: 27.01.2017
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 14:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Лучший..бесспорно , до него многим в Зените расти и расти..
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 14:06) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: Виктор 88-20
Рязанцев, Файзулин, и вся куйня купленная в это окно (кроме Эрнани) на распродажу!!!


лучший опорный Бразилии - это Кариока, вот кто вам нужен, а не Эрнани
Регистрация: 15.02.2017
№4 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:59) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Рязанцев, Файзулин, и вся куйня купленная в это окно (кроме Эрнани) на распродажу!!!


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:58) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Савелий
Да уж....., трижды переломанный Мигель, в свои 33 - года, признается лучшим!!!! Какого хрена там "золотая" молодёжь делает

и не говори confused
Мигель наше всё! Капитан, профи и умница.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:58) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Реально лучшим был!!! Это не кокорин


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 13:57) #
  • +2
  •  (2)

Да уж....., трижды переломанный Мигель, в свои 33 - года, признается лучшим!!!! Какого хрена там "золотая" молодёжь делает...- чисто в кассу заглянуть?((
Регистрация: 28.12.2015
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