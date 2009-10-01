Данни назван лучшим игроком февраля в "Зените"

Болельщики "Зенита" проголосовали за Данни как за лучшего футболиста команды в феврале.Капитна сине-бело-голубых сыграл в последнем месяце зимы пять матчей, в которых "Зенит" одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения.