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СМИ: спекулянты продают билеты на матч "Ростов" - "МЮ" за 20 тысяч рублей

За восемь часов до матча 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед" спекулянты продают билеты на матч в пять раз дороже номинальной стоимости, информирует "Газета.ru".

Билет на южную трибуну обойдется в 12 тыс. руб. Номинальная стоимость составляет 2,5–2,8 тыс. Место на сектор "Восток" или "Запад" стоит 20 тыс. (4 тыс. руб. - номинал).
Теги: Ростов
Сегодня, 14:06
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№2 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 15:07) #
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Болеет за:
«Ростов»
на кол этих г.о.н.д.о.н.о.в
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 14:49) #
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Болеет за:
«Рубин»
это россия, детка!!!
Регистрация: 26.04.2016
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