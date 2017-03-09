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Один из болельщиков "Манчестер Юнайтед" был госпитализирован в Ростове

Один из болельщиков "Манчестер Юнайтед", прилетевший в Ростов, госпитализирован, сообщил врио начальника ГУ МВД по Ростовской области Александр Щур. Причину госпитализации он не уточнил, но рассказал, что за минувшие двое суток стычек ростовских и английских фанатов не зарегистрировано.

По данным полиции, на утро 9 марта в Ростов прибыли 29 фанатов. Основная группа болельщиков - от 178 до 224 человек - должна прилететь на чартере во второй половине дня.

Кроме этого, известно, что несколько групп англичан прилетит на регулярных рейсах из Москвы. Также приехать в Ростов поддержать "МЮ" должны болельщики из Харькова.

По словам силовиков, часть фанатов, хотевших прилететь в Россию, отсеяли ещё британские власти, кого-то не пустили уже российские. Подобное отсеивание будет действовать и для украинских фанатов, которые "возможно, вынашивают какие-то намерения".

Donnews
Теги: Манчестер Юнайтед Ростов
Сегодня, 14:25
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№4 Написал: паровоз (Сегодня, 15:45) #
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Цитата: TM_Rostov
А при чем тут Киев?

их хозяева заряжаю! заодно и под провокации! банан например! ЧМ-2018 близко, отменить его в России у бритишей все меньше времени! но их шаги легко читаются!
Регистрация: 25.06.2016
№3 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 15:15) #
  • +1
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Болеет за:
«Ростов»
С укераины вообще пускать нехрен ! confused
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 14:33) #
  • +5
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Бл.дь..., нехватало ещё заряженных нациков... Жди провокаций от этих обкурышей....
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 14:26) #
  • +2
  •  (2)
online

А при чем тут Киев?
Регистрация: 21.09.2015
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