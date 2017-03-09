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15:36
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (5)
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (5)
14:51
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (6)
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (6)
14:28
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (23)
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (23)
13:27
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
12:59
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
12:43
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
11:39
Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками (26)
Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками (26)
08:32
Андрес Иньеста: Серхи Роберто – забил просто сумасшедший гол, но в этом и есть прелесть футбола
Андрес Иньеста: Серхи Роберто – забил просто сумасшедший гол, но в этом и есть прелесть футбола
08:27
Марко Верратти: после гола Кавани игроки "Барселоны" признавались, что этот поединок им не спасти (3)
Марко Верратти: после гола Кавани игроки "Барселоны" признавались, что этот поединок им не спасти (3)
Один из болельщиков "Манчестер Юнайтед" был госпитализирован в Ростове
Один из болельщиков "Манчестер Юнайтед", прилетевший в Ростов, госпитализирован, сообщил врио начальника ГУ МВД по Ростовской области Александр Щур. Причину госпитализации он не уточнил, но рассказал, что за минувшие двое суток стычек ростовских и английских фанатов не зарегистрировано.
По данным полиции, на утро 9 марта в Ростов прибыли 29 фанатов. Основная группа болельщиков - от 178 до 224 человек - должна прилететь на чартере во второй половине дня.
Кроме этого, известно, что несколько групп англичан прилетит на регулярных рейсах из Москвы. Также приехать в Ростов поддержать "МЮ" должны болельщики из Харькова.
По словам силовиков, часть фанатов, хотевших прилететь в Россию, отсеяли ещё британские власти, кого-то не пустили уже российские. Подобное отсеивание будет действовать и для украинских фанатов, которые "возможно, вынашивают какие-то намерения".
Donnews
По данным полиции, на утро 9 марта в Ростов прибыли 29 фанатов. Основная группа болельщиков - от 178 до 224 человек - должна прилететь на чартере во второй половине дня.
Кроме этого, известно, что несколько групп англичан прилетит на регулярных рейсах из Москвы. Также приехать в Ростов поддержать "МЮ" должны болельщики из Харькова.
По словам силовиков, часть фанатов, хотевших прилететь в Россию, отсеяли ещё британские власти, кого-то не пустили уже российские. Подобное отсеивание будет действовать и для украинских фанатов, которые "возможно, вынашивают какие-то намерения".
Donnews
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