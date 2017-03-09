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Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет

Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от предстоящегоматча "Ростов" - "Манчестер Юнайтед".

"У "Ростова" нет шансов в этом противостоянии. То есть, команда Бердыева может выиграть первый матч. Такой результат я допускаю, но в итоге дальше все равно пройдет "Манчестер Юнайтед".

У команды был кризис в начале сезона. Теперь он позади. Англичане набрали ход и показывают хорошую игру в последних матчах. Считаю, что "Манчестер Юнайтед" – главный фаворит Лиги Европы", - цитирует Рейнгольда "Советский спорт".
Теги: Рейнгольд Ростов
Сегодня, 14:28
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23
(3)
№23 Написал: shanik58 Ростов -Дон (Сегодня, 15:53) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Когда во главе команды Бердыев шансы есть всегда!
Регистрация: 14.08.2010
№22 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:28) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
несносный дед


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№21 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 15:17) #
  • +5
  •  (5)
online

Помнится ветеран Спартака уверенно говорил, что АЕК проходится с полоборота и где этот Спартак. В футбол надо играть, а не ненавидить всех, кроме любимой команды. Я в Ростов верю, он уже много шороху в Европе навел в отличие от Спартака, ЦСКА и Зенита
Регистрация: 23.09.2008
№20 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 15:17) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Это у Вас , дедушка , кризис .
Регистрация: 23.09.2016
№19 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 15:12) #
  • +3
  •  (3)

что М.Ю сильнее Боварии которую Ростов обыграл? Дедушка ты за Россию или как...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№18 Написал: ww Белгород (Сегодня, 15:11) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Дед прав!
Но надо биться, Авось и пройдем англичан!
Ростов, мы с вами!


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№17 Написал: Sculptor (Сегодня, 15:08) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
дед прав,но вчера у Барсы еще меньше шансов было,надо просто верить и болеть,а парни вывернутся,но сыграют достойно,уверен
Регистрация: 1.02.2017
№16 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 15:00) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
А мне кажется как раз таки у "Ростова" больше шансов пройти "Манчестер",перед тем как летом скорее всего лидеры "Ростова" покинут команду,да и Бердыева в срочном порядке призовут спасать сборную после провала шаурмиста на кубке конфедераций.
Регистрация: 20.02.2013
№15 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:59) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
18 декабря 2014 года Бердыев назначен главным тренером Ростова. В Марте 2015 года команда, находясь внизу турнирной таблицы, провела первый официальным матч под его руководством. Через 2 года Ростов борется за выход в 1/4 финала Лиги Европы и везет в город Манчестер Юнайтед.
Мне 28 и я верю в сказку! А Вы?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№14 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 14:53) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Каркай, каркай....А я верю в Ростов !!!


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№13 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:52) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: TM_Rostov
Да и интересно противостояние тренеров - Бердыев против Маура...

Что мы всё превозносим западных тренеров?! flushed
Вспомни, когда к нам на матч со Спартаком в КЧ Реал приезжал под руководством "звёздного" (тогда) Гуса Хиддинка, ЧТО тогда Спартак сделал с ентим Реалом и КАК смотрел, то на поле, то на скамейку Спартака, где сидели Романцев с Ярцевым, этот хвалёный и разрекламированный "по самое не хочу, Хиддинк"? laughing
У нас сейчас свой Мауриньо есть - Бердыев!
Ещё неизвестно, как через несколько лет будут говорить о Мауриньо.
Может быть будут называть его в футбольном мире "голландским Бердыевым". smirk smile
Регистрация: 6.08.2008
№12 Написал: aleksandr23 Россия (Сегодня, 14:52) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Про Барселону также говорили, что шансов нет..
Регистрация: 23.11.2013
№11 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 14:50) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Насчет фаворита, есть ещё Рома. Ростов Баварию обыгрывал, а они покруче МЮ будут сейчас. И потом не факт, что МЮ рубиться будут насмерть, всё-таки топ, для них чемп важнее с попаданием в ЛЧ.
Регистрация: 27.04.2009
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:47) #
  • +4
  •  (4)

Шансов пройти дальше у них больше, чем 50%, если только будут СТРОГО придерживаться той установки, которую даст Бердыев.
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 14:47) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
ростов удачи и почему не заваевать кубок!!!! бердыев колдует ,четки волшебные !ай да старик хатабыч...
Регистрация: 26.04.2016
№8 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 14:43) #
  • +5
  •  (5)
online

Ростов итак в этом сезоне прыгнул выше головы... Если не пройдут , значит не пройдут..

Главное, что команда достойно уже выступила в еврокубках и подарила городу встречи с Баварией, Атлетико и теперь с МЮ..

Бесспорно, хочется чтобы команда и дальше прошла , но тут, как говорится, уж на усмотрение футбольного бога.. во всяком случае уверен , что впереди два прекрасных вечера и игроки Ростова уж точно не будут отбывать номер... Да и интересно противостояние тренеров - Бердыев против Маура...
Регистрация: 21.09.2015
№7 Написал: olegan кениг (Сегодня, 14:41) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну почему нет,объясните?Шанс есть всегда,играть надо!
Регистрация: 19.03.2011
№6 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 14:40) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Чирей тебе на язык! В 95-м тоже, наверное, так надеялся?
Регистрация: 22.02.2013
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:40) #
  • -3
  •  (5)

унизил stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 14:36) #
  • +2
  •  (4)

Бабушка надвое сказала, а дедушка?))
Регистрация: 28.12.2015
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 14:36) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Понадеемся на русское "Авось" и команду Бердыева..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 14:35) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Этот хрыч и про Аякс то же самое говорил, а воз и ныне там.
Регистрация: 3.05.2014
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 14:29) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Согласен С Дедом
Регистрация: 18.03.2012
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