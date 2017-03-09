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ФИФА: мы видим отношение России к ЧМ-2018 и стараемся минимизировать риски любого бойкота

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура в ходе визита в Санкт-Петербург отметила, что в организации видят труд России в отношении к организации Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 и стремятся минимизировать риски любого бойкота.

– Как вы относитесь к тому, что у России хотели отнять ЧМ и идут разговоры о его бойкоте со стороны ряда стран?

– Был справедливый процесс подачи заявок, и нет причин забирать у России чемпионат мира. Сегодняшнее мероприятие продемонстрировало, насколько Россия жаждет провести лучший Кубок конфедераций и чемпионат мира за всю историю. Мы стараемся минимизировать риски любого бойкота.

Постарались укрепить отношения с болельщиками. Привлекаем СМИ во всем мире. Видим хороший уровень подготовки, в том числе и в плане безопасности. ФИФА делает все возможное, чтобы не было бойкота, и мы преуспеваем в этом, - цитирует генсекретаря "СЭ".
Сегодня, 14:57
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