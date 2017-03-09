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Виктория Лопырева проводит экскурсию по Ростову-на-Дону для британских журналистов

Посол чемпионата мира по 2018 года от Ростова-на-Дону Виктория Лопырева в четверг проводит экскурсию по городу для британских журналистов, передает "Р-Спорт".

В программу экскурсии входит, в том числе, посещение строящегося стадиона ЧМ-2018 "Ростов Арена" и волонтерского центра в Ростове-на-Дону.

На чемпионате Европы 2016 года во Франции произошли стычки между футбольными болельщиками России и Англии. В результате столкновений пострадали более 30 человек. С тех пор британская пресса уделяет большое внимание теме футбольных фанатов в России.
Сегодня, 14:59
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№7 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 15:44) #
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online

Одиссей,
У нас большая часть всенародно избранных депутатов еще хуже себя в самолетах ведет, когда летит в свои дома во Франции и в Майями. На Вику хоть смотреть приятно в отличие олт этого быдла
Регистрация: 23.09.2008
№6 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 15:38) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: sssh53
Красивая умная блондинка такая редкость. Их беречь надо, а вы...

rage imp rage За что ж ей такая честь? Наверное за то,что вела себя как последняя хабалка в самолете перед вылетом из Екатеринбурга?
Регистрация: 20.02.2013
№5 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 15:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
И что? Женщины "с пониженной социальной ответственностью (с)" всегда любили иностранных журналистов.
Регистрация: 8.02.2011
№4 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 15:20) #
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online

Красивая умная блондинка такая редкость. Их беречь надо, а вы...
Регистрация: 23.09.2008
№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 15:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ахха, првоодит. С "продолжением"...

Федя как эту курву бросил, сразу футболистом стал...

Одно слово, "б.ляди на охоте"...
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 15:08) #
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Пристроили ШЛЮХУ- А МОЖЕТ РАЗВЕДЧИЦУ ФСБ-КГБ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 15:03) #
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Никак Викулька на Альбион намылилась....))
Регистрация: 28.12.2015
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