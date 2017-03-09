Юрий Семин: в матче "Барселоны" с "ПСЖ" был идеальный футбол

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился впечатлениями от уровня игры, который был продемонстрирован "Барселоной" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (6:1).- Конечно, футбол, который мы вчера видели, идеальный. К этому мы все должны стремиться. Поэтому футбол - это спорт номер один в мире. Вы видели, какая радость была на трибунах? Видели, какие там хорошие поля и сколько болельщиков было на матче? Это играет большую роль, чтобы и наши футболисты показывали хороший уровень.- Все вместе взятое.- Нет. Такие матчи я всегда смотрю до конца, независимо от результата. Чудо! Что тут еще скажешь?- Сложно сказать. Просто смотрел матч.