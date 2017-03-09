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15:36
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (5)
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (5)
14:51
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (6)
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (6)
14:28
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (23)
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (23)
13:27
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
12:59
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
12:43
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
11:39
Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками (26)
Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками (26)
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Андрес Иньеста: Серхи Роберто – забил просто сумасшедший гол, но в этом и есть прелесть футбола
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08:27
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Марко Верратти: после гола Кавани игроки "Барселоны" признавались, что этот поединок им не спасти (3)
Юрий Семин: в матче "Барселоны" с "ПСЖ" был идеальный футбол
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился впечатлениями от уровня игры, который был продемонстрирован "Барселоной" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (6:1).
- Как вам игра "Барселоны" с ПСЖ? "Локомотив" собирается играть в похожий футбол?
- Конечно, футбол, который мы вчера видели, идеальный. К этому мы все должны стремиться. Поэтому футбол - это спорт номер один в мире. Вы видели, какая радость была на трибунах? Видели, какие там хорошие поля и сколько болельщиков было на матче? Это играет большую роль, чтобы и наши футболисты показывали хороший уровень.
- Особенно впечатлила воля к победе "Барселоны" на последних минутах.
- Все вместе взятое.
- После счета 3:1 не хотелось выключить телевизор? Казалось, уже все.
- Нет. Такие матчи я всегда смотрю до конца, независимо от результата. Чудо! Что тут еще скажешь?
- Верили, что "Барселона" сможет отыграться?
- Сложно сказать. Просто смотрел матч.
СЭ
- Как вам игра "Барселоны" с ПСЖ? "Локомотив" собирается играть в похожий футбол?
- Конечно, футбол, который мы вчера видели, идеальный. К этому мы все должны стремиться. Поэтому футбол - это спорт номер один в мире. Вы видели, какая радость была на трибунах? Видели, какие там хорошие поля и сколько болельщиков было на матче? Это играет большую роль, чтобы и наши футболисты показывали хороший уровень.
- Особенно впечатлила воля к победе "Барселоны" на последних минутах.
- Все вместе взятое.
- После счета 3:1 не хотелось выключить телевизор? Казалось, уже все.
- Нет. Такие матчи я всегда смотрю до конца, независимо от результата. Чудо! Что тут еще скажешь?
- Верили, что "Барселона" сможет отыграться?
- Сложно сказать. Просто смотрел матч.
СЭ
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