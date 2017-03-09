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СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара"

"Локомотив" вряд ли будет платить € 500 тыс. за участие арендованного нападающего Ари в матче 19-го тура РФПЛ с "Краснодаром", который владеет правами на бразильца. Москвичи пытаются сбить цену, однако "Краснодар" стоит на своём, передает "Чемпионат".

Попытки "Локо" связаны исключительно с большим желанием Юрия Сёмина: главный тренер "железнодорожников" очень хочет, чтобы Ари можно было выпустить на поле. Однако "Локомотив" считает неразумным платить указанную в контракте сумму.

Сообщается, что "Локо" заплатит только в том случае, если удастся договориться на многократное уменьшение суммы.
Теги: Локомотив Краснодар Ари
Сегодня, 15:36
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№5 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 15:55) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: safonas
быки боятся Ари?

smile Да никто его не боится - пусть платят и весь вопрос.
Регистрация: 20.02.2013
№4 Написал: safonas (Сегодня, 15:47) #
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online

быки боятся Ари?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 15:46) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: imaginary
не-не-не, хотите - платите )))

smile Действительно- не хотят платить,пусть не платят. В чем проблема то?
Регистрация: 20.02.2013
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 15:46) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Пол ляма за один матч!? Совсем сума там сошли в к Кранодаре!
Регистрация: 21.03.2011
№1 Написал: imaginary (Сегодня, 15:39) #
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Болеет за:
«Краснодар»
не-не-не, хотите - платите )))
Регистрация: 7.02.2010
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