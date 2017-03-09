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15:36
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (5)
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (5)
14:51
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (6)
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (6)
14:28
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (23)
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (23)
13:27
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
12:59
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
12:43
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
11:39
Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками (26)
Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками (26)
08:32
Андрес Иньеста: Серхи Роберто – забил просто сумасшедший гол, но в этом и есть прелесть футбола
Андрес Иньеста: Серхи Роберто – забил просто сумасшедший гол, но в этом и есть прелесть футбола
08:27
Марко Верратти: после гола Кавани игроки "Барселоны" признавались, что этот поединок им не спасти (3)
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Юрий Семин: Миранчук правильно понял - то, что не касается футбола, нужно отбрасывать
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук смог абстрагироваться от вещей, далеких от футбола, что положительно сказалось на его игре, заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
"Алексей в этом плане молодец. Он правильно понял - то, что не касается футбола, нужно отбрасывать из головы. Есть много потусторонних вещей, которые мешают молодым игрокам, да и тренерам тоже. Если я буду обращать внимание на все высказывания, критику, то у меня не останется времени заниматься командой. Об этом я и сказал Миранчуку, и пока все получается, а дальше посмотрим", - отметил Семин.
Сейчас все мысли связаны с будущим соперником - "Краснодаром". На какое место рассчитывает "Локомотив" в чемпионате России? На самое хорошее", - цитирует Семина ТАСС.
"Алексей в этом плане молодец. Он правильно понял - то, что не касается футбола, нужно отбрасывать из головы. Есть много потусторонних вещей, которые мешают молодым игрокам, да и тренерам тоже. Если я буду обращать внимание на все высказывания, критику, то у меня не останется времени заниматься командой. Об этом я и сказал Миранчуку, и пока все получается, а дальше посмотрим", - отметил Семин.
Сейчас все мысли связаны с будущим соперником - "Краснодаром". На какое место рассчитывает "Локомотив" в чемпионате России? На самое хорошее", - цитирует Семина ТАСС.
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