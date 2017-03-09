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Юрий Семин: Миранчук правильно понял - то, что не касается футбола, нужно отбрасывать

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук смог абстрагироваться от вещей, далеких от футбола, что положительно сказалось на его игре, заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

"Алексей в этом плане молодец. Он правильно понял - то, что не касается футбола, нужно отбрасывать из головы. Есть много потусторонних вещей, которые мешают молодым игрокам, да и тренерам тоже. Если я буду обращать внимание на все высказывания, критику, то у меня не останется времени заниматься командой. Об этом я и сказал Миранчуку, и пока все получается, а дальше посмотрим", - отметил Семин.

Сейчас все мысли связаны с будущим соперником - "Краснодаром". На какое место рассчитывает "Локомотив" в чемпионате России? На самое хорошее", - цитирует Семина ТАСС.
Теги: Миранчук Семин Локомотив
Сегодня, 15:48
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