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15:36
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (5)
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (5)
14:51
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (6)
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (6)
14:28
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (23)
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (23)
13:27
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
12:59
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
12:43
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
11:39
Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками (26)
Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками (26)
08:32
Андрес Иньеста: Серхи Роберто – забил просто сумасшедший гол, но в этом и есть прелесть футбола
Андрес Иньеста: Серхи Роберто – забил просто сумасшедший гол, но в этом и есть прелесть футбола
08:27
Марко Верратти: после гола Кавани игроки "Барселоны" признавались, что этот поединок им не спасти (3)
Марко Верратти: после гола Кавани игроки "Барселоны" признавались, что этот поединок им не спасти (3)
Тульский "Арсенал" разгромил "Урал" в молодежном чемпионате
Футболисты тульского "Арсенала" дома одержали крупную победу над екатеринбургским "Уралом" в рамках 19-го тура первенства России.
Молодежное первенство. 19 тур
"Арсенал" - "Урал" - 4:1
Голы: Буранов, 13, Павленко, 27, Ивакин, 68, Клементьев, 75, Голуб, 86
"Арсенал": Макеев, Норматов, Осипов, Клементьев, Борисов, Дорони, Буранов (Голуб, 46), Рыжков (Ивакин, 46), Аджоев (Мингазов, 46), Лобзин (Максумов, 46), Изотов (Мельников, 21)
"Урал": Тимофеев, Горин, Панков (Табидзе, 67), Карабанов (Сулейманов, 46), Бунаков, Фахрутдинов, Павленко (Бердников, 46), Серченков (Голубцов, 46), Муромский (Решетников, 61), Глушков (Гавтадзе, 46), Татаринов
Предупреждения: Борисов, 43, Панков, 44
Удаления: Фахрутдинов, 45.
Молодежное первенство. 19 тур
"Арсенал" - "Урал" - 4:1
Голы: Буранов, 13, Павленко, 27, Ивакин, 68, Клементьев, 75, Голуб, 86
"Арсенал": Макеев, Норматов, Осипов, Клементьев, Борисов, Дорони, Буранов (Голуб, 46), Рыжков (Ивакин, 46), Аджоев (Мингазов, 46), Лобзин (Максумов, 46), Изотов (Мельников, 21)
"Урал": Тимофеев, Горин, Панков (Табидзе, 67), Карабанов (Сулейманов, 46), Бунаков, Фахрутдинов, Павленко (Бердников, 46), Серченков (Голубцов, 46), Муромский (Решетников, 61), Глушков (Гавтадзе, 46), Татаринов
Предупреждения: Борисов, 43, Панков, 44
Удаления: Фахрутдинов, 45.
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