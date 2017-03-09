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Тульский "Арсенал" разгромил "Урал" в молодежном чемпионате

Футболисты тульского "Арсенала" дома одержали крупную победу над екатеринбургским "Уралом" в рамках 19-го тура первенства России.

Молодежное первенство. 19 тур

"Арсенал" - "Урал" - 4:1

Голы: Буранов, 13, Павленко, 27, Ивакин, 68, Клементьев, 75, Голуб, 86

"Арсенал": Макеев, Норматов, Осипов, Клементьев, Борисов, Дорони, Буранов (Голуб, 46), Рыжков (Ивакин, 46), Аджоев (Мингазов, 46), Лобзин (Максумов, 46), Изотов (Мельников, 21)

"Урал": Тимофеев, Горин, Панков (Табидзе, 67), Карабанов (Сулейманов, 46), Бунаков, Фахрутдинов, Павленко (Бердников, 46), Серченков (Голубцов, 46), Муромский (Решетников, 61), Глушков (Гавтадзе, 46), Татаринов

Предупреждения: Борисов, 43, Панков, 44

Удаления: Фахрутдинов, 45.
Теги: Урал Арсенал Тула
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