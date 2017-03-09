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Виталий Мутко: надеюсь, у "Ростова" есть достаточно качеств, чтобы хорошо сыграть с "МЮ"

Президент РФС Виталий Мутко выразил надежду на то, что футболистам "Ростова" хватит профессиональных и личностных качеств для достижения положительного результата в матче с "Манчестер Юнайтед".

"После вчерашнего матча (Лиги чемпионов "Барселона" – "ПСЖ") понимаешь, что ничего несбыточного не бывает. Надо обладать определенным мастерством и классом. Но надо еще и обладать характером и желанием.

У "Ростова" есть и характер, и желание, и определенный уровень. Надеюсь, этого будет достаточно для положительного результата. Но мы понимаем, что эти же необходимые качества есть и у "Манчестера". Совсем непростой матч будет, но надеюсь, что он будет интересным и "Ростов" нас порадует", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Ростов
Сегодня, 15:58
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7
(0)
№7 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 17:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Затыкатель ртов
единственное что может спасти Ростов от разгрома-это если МЮ увязнет в огороде стадиона ростовчан!

Хочешь показаться умным , напиши что-то умное . smirk
Регистрация: 23.09.2016
№6 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 16:56) #
  • +4
  •  (4)
online

Затыкатель ртов,
А что спасло Андерлехт? Это футбол, в который надо играть, а не страдать
Регистрация: 23.09.2008
№5 Написал: Затыкатель ртов из Пятого измерения (Сегодня, 16:51) #
  • -3
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единственное что может спасти Ростов от разгрома-это если МЮ увязнет в огороде стадиона ростовчан!


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Учу всех жить.
Регистрация: 17.05.2011
№4 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 16:46) #
  • 0
  •  (0)
online

Да нельзя делится. Денег нет, экономика в развале. Газ - последнее достояние. Газпрому самому на игроков не хватает. Покупают всякую фигню из команд стоящих на вылет, а вы делится. К Лукойлу обращайтесь, пока его не прижали
Регистрация: 23.09.2008
№3 Написал: дин провинция (Сегодня, 16:41) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Газом поделитесь с Ростовом и тогда все надежды точно сбудутся --- а то всё в бомжарню идет...


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Я просто охуел,когда мой клуб свалился в ФНэл...
Регистрация: 12.04.2015
№2 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 16:20) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Заткнись недоминистр, ищешь где можно примазаться фу противно.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 16:10) #
  • +1
  •  (1)
online

А вы устройте пробную распродажу ложек. Ростов играть в футбол будет,, а вы свой рейтинг поднимать
Регистрация: 23.09.2008
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