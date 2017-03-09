Диего Марадона стал послом чемпионата Китая

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона продолжит карьеру в Китае.



Как сообщил сам экс-футболист, он договорился о сотрудничестве с местной лигой и будет заниматься популяризацией футбола в стране.



Ранее сообщалось, что Марадона будет читать серию лекций и проводить семинары для специалистов в Китае.