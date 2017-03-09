Йенс Леманн: следующий сезон может стать для "Арсенала" совсем другим

Экс-вратарь "Арсенала" Йенс Леманн считает, что главный тренер "канониров" Арсен Венгер должен остаться в лондонском клубе.



"Я думаю, он должен пока остаться, так как сделал для клуба очень много. Венгер заслужил уйти не в такой момент, как сейчас. Следующий сезон может стать для "Арсенала" совсем другим, если клуб немного усилится. Очень сложно заменить ум Венгера, а мы знаем, что он очень умный человек и менеджер", - цитирует Леманна TalkSport.