Первая победа Черевченко. И другие вещи, которые нужно знать о 25-ом туре ФНЛ

Стартовала весенняя часть ФНЛ. Ярких событий получилось немного: нищие подвиги "Луча", первая победа Черевченко в Калининграде, ничья "Динамо" с Нальчиком. Об этом и многом другом в традиционном обзоре8 марта состоялось возвращение ФНЛ. 25-ый тур получился малорезультативным. Сразу четыре нулевых ничьи, но до рекорда не хватило. Удачнее всех выступили команды из подвала турнирной таблицы, а вот команды из верхней половины синхронно стартовали с ничейного исхода.В этом году уже сложился тренд на подвиги «Луча-Энергии». В самых сложных ситуациях команда выжимает максимум. Прошлой осенью до Воронежа своим ходом футболисты добирались 30 часов и смогли отобрать три очка у лидера. Этой зимой команду выселяли из Турции, не платили традиционно зарплату, второй сбор они и вовсе бойкотировали. А на матч с «Енисеем» собирались и вовсе не выходить. Однако после выплаты зарплаты за ноябрь и декабрь они все же вышли. Не тренировавшись 9 дней, «Луч» смог продержаться в Красноярске и увез ничейный исход. Пожалуй, никого не удивит, если эта история «Луча» закончится в зоне стыков.На зимний перерыв «Балтика» и «Нефтехимик» уходили в роли безнадежных аутсайдеров. Вряд ли можно было ожидать от них какого-то дерзкого рывка по весне. В случае с «Нефтехимиком» ничего не изменилось. А вот «Балтика» обзавелась неожиданно новым руководством, московскими инвесторами, Игорем Черевченко и целым рядом достойных игроков по меркам ФНЛ, в числе которых значится даже Александр Шешуков. Успехи в контрольных матчах только подтверждали, что в Калининграде все хорошо.В первом весеннем матче калининградцы принимали «Волгарь» Юрия Газзаева, который неудачно выступал осенью. Равная игра должна была завершиться логичной ничьей, но банальная ошибка игрока обороны привела к выходу Подбельцева на встречу с голкипером. Последний лишь коснулся мяча. Теперь до спасительной зоны «Балтике» осталось 8 очков. «Нефтехимик» на своем поле одержал минимальную победу над «Зенитом-2» и отстает теперь на 9 очков.Волевой победой отметилась переживающая трудные и голодные времена «Кубань». В начале второго тайма удаление у хозяев получил Александр Клещенко. А после часа игры Федор Дворников мощным выстрелом в ближний угол поразил ворота Дюпина. Казалось бы, что за полчаса игры гости не отпустят своего, но пара замен и мощный навал дали результат. Сначала после удара головой Маркова Вячеслав Исупов не смог зафиксировать мяч, который летел в него. Потом уже неуместный подкат Яркового в игрока соперника закончился пенальти. Две странные и ненужные ошибки обороны привели к проигрышу «Химок». Одному из лидеров защиты гостей Игорю Чернышову оставалось только хвататься за голову и недоумевать от такого.В Саратове был сыгран самый необычный матч этого тура. Многие встречи завершились нерезультативно, а вот «Сокол» и «Тамбов» забили сразу 5 мячей. Правда, 4 из них пришлись в ворота саратовцев.Главный тренер «Тюмени» после ничьи со «Спартаком-2» остроумно отреагировал на вопрос про игры, назначенные на 8 марта: «Не знаю, кому пришла идея назначить игру на 8 марта. Заложили конфликт в семьях. Кто отпустит мужиков на футбол в этот день?»На матче «Шинника» традиционно высадился на трибунах десант военнослужащих.Нальчинский «Спартак» едва не увез три очка из Химок. Хасанби Биджиев здорово поставил игру своей команде. Футболисты слаженно оборонялись, иногда остро атаковали. Одна из вылазок на чужую половину закончилась отличной комбинацией и блистательным ударом в девятку Максима Войнова (см. 0:20). Вот только праздник продолжался всего минуту и в ответной атаке Сапета сравнял счет.