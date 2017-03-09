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Руководство "Арсенала" обратилось к болельщикам

Председатель правления "Арсенала" сэр Чипс Кесвик обратился к болельщикам команды.

"Мы прекрасно осознаём то внимание, которое в настоящее время сосредоточено на нашем клубе. Мы с уважением относимся к различным мнениям болельщиков, но всегда будем руководить этим великим футбольным клубом так, чтобы учитывать его долгосрочные интересы. Арсен заключил контракт до конца сезона. Все решения будут приняты взаимно и будут сообщены в правильное время и в нужный момент", - цитирует Кесвика официальный сайт "Арсенала".
Теги: Арсенал
Сегодня, 19:57
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