Александр Бухаров выйдет в основе "Ростова" в матче с "Манчестер Юнайтед"

Стал известен стартовый состав "Ростова" на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".



"Ростов": Медведев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачёв, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров.