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Александр Бухаров выйдет в основе "Ростова" в матче с "Манчестер Юнайтед"

Стал известен стартовый состав "Ростова" на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".

"Ростов": Медведев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачёв, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров.
Теги: Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:06
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№6 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:11) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Болельщик812
Цитата: styh
Вперед Донцы.

Скоро матч закончится, и сможете наставить себе плюсиков под этим стандартным, эмоционально неокрашенным постом, пока все переберутся на ветки с обсуждением прошедшего матча. Хвалю, Антоша.

Юноша, подлечите голову. Сходите к психиатру.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№5 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 20:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Алания»
Цитата: Чесайнаг
Блин,Медведев поплывёт...Неужели незя было Джанаева хоть на уколах

Зато полевые игроки могут сосредоточенными весь матч оставаться, что более важный элемент сегодняшнего матча... wink
Регистрация: 3.05.2015
№4 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:36) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: styh
Вперед Донцы.

Скоро матч закончится, и сможете наставить себе плюсиков под этим стандартным, эмоционально неокрашенным постом, пока все переберутся на ветки с обсуждением прошедшего матча. Хвалю, Антоша.
Регистрация: 13.08.2015
№3 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 20:32) #
  • -2
  •  (2)

Блин,Медведев поплывёт...Неужели незя было Джанаева хоть на уколах вывести на полтора часа
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:31) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Вперед Донцы.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:27) #
  • +1
  •  (3)
online

Удачи, Дончане!!!
Регистрация: 28.12.2015
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