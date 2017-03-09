"Ростов" покажет матч с "МЮ" на большом экране

"Ростов" специально для тех болельщиков, кто не сможет попасть на стадион, организовал трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" на большом экране.Трансляция будет проходить в парке имени Максима Горького. Вход для болельщиков свободный.