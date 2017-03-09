"Боруссия" хочет продлить контракт с Марко Ройсом

"Боруссия" хочет продлить контракт со своим полузащитником Марко Ройсом, информирует Sport Bild.



Руководство дортмундского клуба намерено предложить 27-летнему игроку соглашение, которое будет рассчитано до лета 2019 года.