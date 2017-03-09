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"Боруссия" хочет продлить контракт с Марко Ройсом

"Боруссия" хочет продлить контракт со своим полузащитником Марко Ройсом, информирует Sport Bild.

Руководство дортмундского клуба намерено предложить 27-летнему игроку соглашение, которое будет рассчитано до лета 2019 года.
Теги: Ройс Боруссия Д
Сегодня, 20:36
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