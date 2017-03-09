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"Сельта" - "Краснодар": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Сельты" на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Налдо, Гранквист, Рамирес, Жигулёв, Газинский, Перейра, Подберёзкин, Вандерсон, Классон.

Запасные: Адамов, Синицын, Торбинский, Мамаев, Лаборде, Жоаозиньо, Петров.

"Сельта": Альварес, Хонни, Фонтас, Мальо, Кабраль, Васс, Диас, Радоя, Систо, Гвидетти, Аспас.
Теги: Сельта Краснодар
Сегодня, 21:56
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9
(1)
№9 Написал: Бриг (Сегодня, 23:07) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Жигулеву не потеряться..
Регистрация: 21.11.2016
№8 Написал: Томми Ли Джонс (Сегодня, 23:02) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Сибирячок
Как бы бык не был грозен, а на банке написано "Тушенка".

Ты еще не зае6ался срать везде,чмошник?
Регистрация: 26.09.2015
№7 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 22:41) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MIG
свинья? вопрос риторический

сколько вопросов плавает в Неве..
Регистрация: 14.12.2011
№6 Написал: MIG Piter (Сегодня, 22:11) #
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Цитата: vanapupkin
нет жаозинью либо он не готов

он после перелома так и не вышел на прежний уровень
слева Сейчас рубит Классон - Жозик туда кандидат и сейчас выглядит слабее, а справа - Подберезкин, которму фортануло со Спартаком - видимо, Шалимов надеется на его фарт и дальше..


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№5 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 22:05) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Краснодару удачи!
Регистрация: 23.03.2016
№4 Написал: MIG Piter (Сегодня, 22:02) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: Сибирячок
Как бы бык не был грозен, а на банке написано "Тушенка".

свинья? вопрос риторический joy

Краснодару удачи! с таким количеством выведенных из строя, она наверняка понадобится..


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№3 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 22:01) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Очень удивляет что нет жаозинью либо он не готов во что слабо верится либо же шалимов его игнорит
Регистрация: 6.05.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:59) #
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Как бы бык не был грозен, а на банке написано "Тушенка".


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:57) #
  • +5
  •  (7)
online

Удачи Быкам!!! И без травм....
Регистрация: 28.12.2015
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