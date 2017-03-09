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17:48
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
15:36
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
"Сельта" - "Краснодар": стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Сельты" на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.
"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Налдо, Гранквист, Рамирес, Жигулёв, Газинский, Перейра, Подберёзкин, Вандерсон, Классон.
Запасные: Адамов, Синицын, Торбинский, Мамаев, Лаборде, Жоаозиньо, Петров.
"Сельта": Альварес, Хонни, Фонтас, Мальо, Кабраль, Васс, Диас, Радоя, Систо, Гвидетти, Аспас.
"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Налдо, Гранквист, Рамирес, Жигулёв, Газинский, Перейра, Подберёзкин, Вандерсон, Классон.
Запасные: Адамов, Синицын, Торбинский, Мамаев, Лаборде, Жоаозиньо, Петров.
"Сельта": Альварес, Хонни, Фонтас, Мальо, Кабраль, Васс, Диас, Радоя, Систо, Гвидетти, Аспас.
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