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Станислав Черчесов присутствует на матче "Ростов" - "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствует на матче 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед".

Также матч посетили глава РФС Виталий Мутко и главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш.
Теги: Черчесов Манчестер Юнайтед Ростов
Сегодня, 22:17
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