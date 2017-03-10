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И всё-таки дожали
"Краснодар" не устоял под финальным натиском "кельтов" и упустил результативную ничью на выезде. О том, как "быки" справлялись в Испании без Смолова - материал Rusfootball.info
Разухабистый старт
Этот сезон команда Игоря Шалимова возобновляла довольно неоднозначно. С одной стороны, "быки" забодали "Фенербахче", когда многие и не верили в отечественный клуб, с другой - разбазарили колоссальное преимущество в игре с "Уралом" и вылетели из кубка. Матч с "красно-белыми" так же не оставил возможности для единодушного мнения. "Краснодар" моментами выглядел здорово, но теми же моментами грубо ошибался.
Главные трудности у "быков" возникали именно в обороне, что не могло не беспокоить в преддверии игры с испанской "Сельтой". Впрочем, в гостевой игре куда важнее было продуктивно сыграть в атаке, - важность мячей на выезде никто не отменял. Но и здесь крылся неприятный момент - травма Смолова, без которого воплощать свои созидательные идеи должно было гораздо сложней.
Разница темпов
На хозяйских правах "Сельта" почти сразу же рванула вперёд. "Кельты" с неутомимым напором прессинговали "Краснодар", располагаясь прямо перед штрафной Крицюка, не позволяли россиянам подолгу возиться с мячом, выстраивать позиционные атаки. Преодолевали эти волнующиеся преграды гости средними и длинными передачами, быстро и без лишних перипетий в центре. На первых минутах испанская команда включила солидную скорость в попытке сразу же подавить соперника, но "быки" устояли.
Стартовый запал вскоре иссяк - с таким движением, какое "Сельта" демонстрировала в начале, ни одна команда не сможет провести целый матч или хотя бы тайм, но игровое превосходство хозяев никуда не делось. Они действовали быстрее наших футболистов, особенно когда взрывались отдельными эпизодами, охотнее обостряли и пусть не имели полноценных возможностей, чтобы забить - регулярно подходили к воротам гостей. Особенно часто задействовали левый фланг, где играл на потрясающем уровне Пионе Систо. На переставленного Мартыновича выпадала двойная нагрузка, и он справлялся с ней далеко не всегда.
"Краснодар" отвечал, но скромно, будто бы потупив глаза. "Быки" всё реже выбирались на половину соперника, а если выйти и получалось, то заканчивалось всё как-то безыдейно, совсем не опасно.
Тяжёлое время
Начиная с экватора тайма, преимущество "кельтов" становилось всё ощутимее. Снаряд они держали всё увереннее, плели комбинационные кружева достаточно близко к воротам и частенько прикладывались мячом. "Краснодару" пока везло - то выручал голкипер, то сфера летела мимо. К перерыву разница ударов по воротам стала совсем неприличной - 10:0 в пользу хозяев.
Держались россияне с трудом. Приходилось много двигаться, играть без мяча, придержать который у себя никак не получалось, постоянно обороняться, и это сказалось в конце тайма, - краснодарцы заметно устали. И было большой удачей то, что наша команда сумела удержать нулевой счёт до перерыва, поскольку на забитый гол, а то и два испанцы наиграли.
Бодрая перестрелка
Начался второй тайм для наших футболистов обескураживающе, - Крицюк пропустил со штрафного удара не самый сложный мяч. Как-то долго, лениво заваливался на бок российский вратарь, и сфера, пролетев метров тридцать или даже чуть больше, запрыгнула в ворота. Сразу после гола команды раскрылись, провели несколько хороших атак ("Краснодар" даже сподобился на первый удар в сторону ворот), и "быки", создав единственный момент в игре, счёт сравняли. Классон ворвался в штрафную, проскользнул между двух защитников и пробил точно в "домик" голкиперу.
Острая нехватка Смолова
Пропущенный гол на долгое время выбил "Сельту" из игры. Российская команда воспрянула духом, провела достойный отрезок, в котором больше владела мячом, чаще атаковала и выглядела гораздо интереснее, но не хватило остроты в завершении. Как тут было не вспомнить о травмировавшемся в игре против "Спартака" Фёдоре Смолове? Вандерсон, выдвинувшийся на позицию форварда, проводил не лучший матч и пару раз откровенно стопорил атаки. Своими возможностями "быки" не воспользовались, а вскоре "кельты" пришли в себя и вновь прибрали инициативу.
Не дотерпели...
В концовке матча казалось, что сил у хозяев уже не осталось. Взламывать оборону на последних минутах "кельтам" было совсем тяжело. Столько энергии они потратили в первом тайме, в начале второго, что последние минуты серьёзного давления оказать уже не могли. Поэтому просто навешивали в центр штрафной в надежде на выигранную борьбу. Центральные защитники "Краснодара" вроде бы играли надёжно, но один момент всё-таки упустили, - Гранквист не остановил вышедшего на замену Бове. Конечно, и такой выездной результат можно считать неплохим, главное, сумели забить. Но не додержать результативную ничью и пропустить от измученных испанцев в самом конце было очень обидно.
Голы: Васс, 51, Классон, 58, Бове, 90+2
"Сельта": Альварес, Хонни, Фонтас, Мальо, Кабраль, Васс, (Санчес, 74), Диас, Радоя, Систо, Гвидетти, (Бове, 85), Аспас.
"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Налдо, Гранквист, Рамирес, Жигулёв, (Торбинский, 88), Газинский, Перейра, Подберёзкин, (Мамаев, 79), Вандерсон, (Лаборде, 86), Классон.
Предупреждения: Классон, 28.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Разухабистый старт
Этот сезон команда Игоря Шалимова возобновляла довольно неоднозначно. С одной стороны, "быки" забодали "Фенербахче", когда многие и не верили в отечественный клуб, с другой - разбазарили колоссальное преимущество в игре с "Уралом" и вылетели из кубка. Матч с "красно-белыми" так же не оставил возможности для единодушного мнения. "Краснодар" моментами выглядел здорово, но теми же моментами грубо ошибался.
Главные трудности у "быков" возникали именно в обороне, что не могло не беспокоить в преддверии игры с испанской "Сельтой". Впрочем, в гостевой игре куда важнее было продуктивно сыграть в атаке, - важность мячей на выезде никто не отменял. Но и здесь крылся неприятный момент - травма Смолова, без которого воплощать свои созидательные идеи должно было гораздо сложней.
Разница темпов
На хозяйских правах "Сельта" почти сразу же рванула вперёд. "Кельты" с неутомимым напором прессинговали "Краснодар", располагаясь прямо перед штрафной Крицюка, не позволяли россиянам подолгу возиться с мячом, выстраивать позиционные атаки. Преодолевали эти волнующиеся преграды гости средними и длинными передачами, быстро и без лишних перипетий в центре. На первых минутах испанская команда включила солидную скорость в попытке сразу же подавить соперника, но "быки" устояли.
Стартовый запал вскоре иссяк - с таким движением, какое "Сельта" демонстрировала в начале, ни одна команда не сможет провести целый матч или хотя бы тайм, но игровое превосходство хозяев никуда не делось. Они действовали быстрее наших футболистов, особенно когда взрывались отдельными эпизодами, охотнее обостряли и пусть не имели полноценных возможностей, чтобы забить - регулярно подходили к воротам гостей. Особенно часто задействовали левый фланг, где играл на потрясающем уровне Пионе Систо. На переставленного Мартыновича выпадала двойная нагрузка, и он справлялся с ней далеко не всегда.
"Краснодар" отвечал, но скромно, будто бы потупив глаза. "Быки" всё реже выбирались на половину соперника, а если выйти и получалось, то заканчивалось всё как-то безыдейно, совсем не опасно.
Тяжёлое время
Начиная с экватора тайма, преимущество "кельтов" становилось всё ощутимее. Снаряд они держали всё увереннее, плели комбинационные кружева достаточно близко к воротам и частенько прикладывались мячом. "Краснодару" пока везло - то выручал голкипер, то сфера летела мимо. К перерыву разница ударов по воротам стала совсем неприличной - 10:0 в пользу хозяев.
Держались россияне с трудом. Приходилось много двигаться, играть без мяча, придержать который у себя никак не получалось, постоянно обороняться, и это сказалось в конце тайма, - краснодарцы заметно устали. И было большой удачей то, что наша команда сумела удержать нулевой счёт до перерыва, поскольку на забитый гол, а то и два испанцы наиграли.
Бодрая перестрелка
Начался второй тайм для наших футболистов обескураживающе, - Крицюк пропустил со штрафного удара не самый сложный мяч. Как-то долго, лениво заваливался на бок российский вратарь, и сфера, пролетев метров тридцать или даже чуть больше, запрыгнула в ворота. Сразу после гола команды раскрылись, провели несколько хороших атак ("Краснодар" даже сподобился на первый удар в сторону ворот), и "быки", создав единственный момент в игре, счёт сравняли. Классон ворвался в штрафную, проскользнул между двух защитников и пробил точно в "домик" голкиперу.
Острая нехватка Смолова
Пропущенный гол на долгое время выбил "Сельту" из игры. Российская команда воспрянула духом, провела достойный отрезок, в котором больше владела мячом, чаще атаковала и выглядела гораздо интереснее, но не хватило остроты в завершении. Как тут было не вспомнить о травмировавшемся в игре против "Спартака" Фёдоре Смолове? Вандерсон, выдвинувшийся на позицию форварда, проводил не лучший матч и пару раз откровенно стопорил атаки. Своими возможностями "быки" не воспользовались, а вскоре "кельты" пришли в себя и вновь прибрали инициативу.
Не дотерпели...
В концовке матча казалось, что сил у хозяев уже не осталось. Взламывать оборону на последних минутах "кельтам" было совсем тяжело. Столько энергии они потратили в первом тайме, в начале второго, что последние минуты серьёзного давления оказать уже не могли. Поэтому просто навешивали в центр штрафной в надежде на выигранную борьбу. Центральные защитники "Краснодара" вроде бы играли надёжно, но один момент всё-таки упустили, - Гранквист не остановил вышедшего на замену Бове. Конечно, и такой выездной результат можно считать неплохим, главное, сумели забить. Но не додержать результативную ничью и пропустить от измученных испанцев в самом конце было очень обидно.
Лига Европы
1/16 финала
"Сельта" - "Краснодар" 2:1
1/16 финала
"Сельта" - "Краснодар" 2:1
Голы: Васс, 51, Классон, 58, Бове, 90+2
"Сельта": Альварес, Хонни, Фонтас, Мальо, Кабраль, Васс, (Санчес, 74), Диас, Радоя, Систо, Гвидетти, (Бове, 85), Аспас.
"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Налдо, Гранквист, Рамирес, Жигулёв, (Торбинский, 88), Газинский, Перейра, Подберёзкин, (Мамаев, 79), Вандерсон, (Лаборде, 86), Классон.
Предупреждения: Классон, 28.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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