Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
17:48
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
15:36
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
"Ростов" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед"
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" на своем поле сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед".
Лига Европы
1/8 финала
"Ростов" - "Манчестер Юнайтед" 1:1
Гол: Бухаров, 53 - Мхитарян, 36
"Ростов": Медведев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат (Терентьев, 18), Калачёв, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров (Азмун, 75)
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Джонс, Рохо, Смоллинг, Блинд, Феллайни, Янг, Эррера, Погба, Мхитарян (Марсьяль, 69), Ибрагимович
Предупреждения: Мхитарян, 21, Гацкан, 26, Бухаров, 44, Нобоа, 59, Калачев, 74, Эррера, 78
Лига Европы
1/8 финала
"Ростов" - "Манчестер Юнайтед" 1:1
Гол: Бухаров, 53 - Мхитарян, 36
"Ростов": Медведев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат (Терентьев, 18), Калачёв, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров (Азмун, 75)
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Джонс, Рохо, Смоллинг, Блинд, Феллайни, Янг, Эррера, Погба, Мхитарян (Марсьяль, 69), Ибрагимович
Предупреждения: Мхитарян, 21, Гацкан, 26, Бухаров, 44, Нобоа, 59, Калачев, 74, Эррера, 78
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.