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"Ростов" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед"

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" на своем поле сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед".

Лига Европы

1/8 финала

"Ростов" - "Манчестер Юнайтед" 1:1

Гол: Бухаров, 53 - Мхитарян, 36

"Ростов": Медведев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат (Терентьев, 18), Калачёв, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров (Азмун, 75)

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Джонс, Рохо, Смоллинг, Блинд, Феллайни, Янг, Эррера, Погба, Мхитарян (Марсьяль, 69), Ибрагимович

Предупреждения: Мхитарян, 21, Гацкан, 26, Бухаров, 44, Нобоа, 59, Калачев, 74, Эррера, 78
Теги: Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:52
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75
(6)
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№75 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: BAFOMET
Весь месяц будут Барсу крутить... как она крутила вертела на...... ПСЖ



На Кипре другие герои, тоже крутили вертели одних.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№74 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 23:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Цитата: freddyk
Командам Бердыева сподручней играть на выезде

Да ну, статистика говорит об обратном. да и МЮ, не тот случай.


Ну да, Барса, Атлетико, тот же Андерлехт, которому Зенит слил -это тот случай. Чем же МЮ не тот? Думаешь МЮ сушить будет ?
Регистрация: 15.03.2012
№73 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 23:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: TM_Rostov
Молодцы!

Бухаров удивляет по хорошему ...

По вопросу о поле : гребанные агрономы- экспереминтаторы .... и вопрос не в том что стыдно - не стыдно... именно поле сегодня не дало игрокам Ростова разогнаться ... в общем считаю , что не МЮ нагадили своими экспериментами , а прежде всего Ростову

Без разницы как сыграем в ответке- без Ганкана и Калачёва будет очень тяжело - но Команда уже все сказала в Европе ..

Всем спасибо кто поддерживал.

Адекватный коммент.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№72 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: TM_Rostov
Молодцы!

Бухаров удивляет по хорошему ...

По вопросу о поле : гребанные агрономы- экспереминтаторы .... и вопрос не в том что стыдно - не стыдно... именно поле сегодня не дало игрокам Ростова разогнаться ... в общем считаю , что не МЮ нагадили своими экспериментами , а прежде всего Ростову

Без разницы как сыграем в ответке- без Ганкана и Калачёва будет очень тяжело - но Команда уже все сказала в Европе ..

Всем спасибо кто поддерживал.


Чего то ты рано отходную затянул. Мяч - круглый, поле - ровное, мужиков - по 11. Шанс есть!
Регистрация: 23.08.2016
№71 Написал: papapa (Сегодня, 23:18) #
  • -1
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online

Цитата: Zemfira
У этой сказки под названием "Бердиев в Ростове" конца нет

Не сказка - лохотрон
На месте Маура я бы в ответке играл бы ноль, что бы патриоты обосрались
Но Маур сделает иначе - забъёт два гола в первые же пять минут - и выпустит молодёжку
Регистрация: 2.02.2017
№70 Написал: shanik58 Ростов -Дон (Сегодня, 23:14) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Ростов выглядел вполне достойно. Надежда не пропала.
Регистрация: 14.08.2010
№69 Написал: Zemfira шахты (Сегодня, 23:13) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Шахтер»
У этой сказки под названием "Бердиев в Ростове" конца нет..фантастика!! это тот случай,когда говорится в простоте сила.Спрашивается что такого показывает "Ростов"на поле,нечего выдающего,но как просто и сильно..кроме всего игра "Ростова"не дает "повод вспоминать сопоставимость бюджета этих команд..
Регистрация: 8.01.2014
№68 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 23:13) #
  • +1
  •  (3)
online

Молодцы!

Бухаров удивляет по хорошему ...

По вопросу о поле : гребанные агрономы- экспереминтаторы .... и вопрос не в том что стыдно - не стыдно... именно поле сегодня не дало игрокам Ростова разогнаться ... в общем считаю , что не МЮ нагадили своими экспериментами , а прежде всего Ростову

Без разницы как сыграем в ответке- без Ганкана и Калачёва будет очень тяжело - но Команда уже все сказала в Европе ..

Всем спасибо кто поддерживал.
Регистрация: 21.09.2015
№67 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:11) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: freddyk
Командам Бердыева сподручней играть на выезде

Да ну, статистика говорит об обратном. да и МЮ, не тот случай.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№66 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 23:10) #
  • -2
  •  (2)
online

dreamcatcher,
Весь месяц будут Барсу крутить... как она крутила вертела на...... ПСЖ
Регистрация: 17.06.2016
№65 Написал: papapa (Сегодня, 23:08) #
  • -12
  •  (14)
online

Цитата: freddyk
Командам Бердыева сподручней играть на выезде

пердыеву главное просрать МЮ 4-0 и орать об успехе
Регистрация: 2.02.2017
№64 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 23:07) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Antip7
В Англии уже не важно сколько пропустишь, главное столько же и забить)) На ноль играть нельзя, потому как это по регламенту вылет.



Цитата: vermis_64
На ноль не катит. Надо забивать.

Имею в виду ноль в своих воротах .
Регистрация: 23.09.2016
№63 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 23:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
В первом матче с Баварией собирали информацию . Во втором - использовали её.
Почему бы не повторить? smirk


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№62 Написал: vasya pupkin2 Russia (Сегодня, 23:07) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: papapa
пердыевское говно и пыль в глаза - очко в жопе и блятриотический орден на шее
А в итоге полный просёр по таджикски без шансов


Слышь ара, иди на куй отсуйда.


--------------------
ПФК ЦСКА Чемпион России 2012-13-14-16
ПФК ЦСКА Лидер Российского футбола
ПФК ЦСКА Самый лучший клуб в мире!!!
Регистрация: 14.08.2013
№61 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:07) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Если бы второй забили то шансы бы были у Ростова очень хорошие, а так увы...


--------------------
Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№60 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 23:06) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Командам Бердыева сподручней играть на выезде, так что шансов в Манчестере не меньше. Ростов не стушуется, уверен. Для этой команды авторитетов не существует. надо только чуть-чуть удачи. Её и пожелаем мужикам smirk
Регистрация: 15.03.2012
№59 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:05) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manowar
Игра равная в принципе и по счёту ! Молодцы ! Теперь в англии на ноль бы ! yum


На ноль не катит. Надо забивать.
Регистрация: 23.08.2016
№58 Написал: Antip7 (Сегодня, 23:05) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Manowar
Игра равная в принципе и по счёту ! Молодцы ! Теперь в англии на ноль бы ! yum

В Англии уже не важно сколько пропустишь, главное столько же и забить)) На ноль играть нельзя, потому как это по регламенту вылет.
Регистрация: 29.08.2016
№57 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 23:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vermis_64
Цитата: dryhnozaurus
У Калачева тоже. Это жопа будет.


Придется Курбану в атаку играть. Первым номером. На Олд Траффорд! smile

А он в три нападающих сыграет. Пусть Жозе офонареет laughing Хотя если судить по этой игре Терентьев дозревает до серъезных дел. Хотя он был слева, но до этого менял Калачева именно на правый фланг. Будем посмотреть. Еще в каком состоянии МЮ к матчу подойдет, хотя тяжело будет точно. Очень тяжело. Но есть же еще четки, это Ростов, это Бердыев, есть на что надеяться.
З.Ы. А теперь все за Краснодар!
Регистрация: 12.06.2016
№56 Написал: Бриг (Сегодня, 23:04) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Очень жаль, что из-за предупреждений не смогут сыграть в ответном поединке Гацкан и Калачев.Молодцы ростовчане..!..На чужом поле любят выступать..
Регистрация: 21.11.2016
№55 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 23:04) #
  • +4
  •  (12)

Бухаров забил шикарный гол. Будут в Европе крутить неделю.
Регистрация: 28.05.2014
№54 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:04) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Br.Li
Цитата: HNAPSSS
Ростову уважение и почёт за евросезон!

Большой вклад внесли в общую копилку! Вторая команда,попадающая напрямую в ЛЧ,должна будет быть благодарной в большей степени именно Ростову!!!

Ну если уж вдаваться в подробности! То за последние сезоны, больше всех очков принес Зенит а не Ростов!
А если бы всякие хрюши ещетне вылетали из квалификации то давно бы уже две команды были напрямую в ЛЧ!


--------------------
Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№53 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:04) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ростов должен быть доволен результатом, не в полной мере, но приемлемый. Всё же МЮ очень серьёзный соперник, мб самый серьёзный, а других на этой стадии не бывает, всяких аеков, спартаков, это уже солидный уровень, все матчи будут от ножа.
Бикеич сделает выводы, ответка в обороне и контра, по другому трудно себе представить.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№52 Написал: vasya pupkin2 Russia (Сегодня, 23:03) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы Ростовчане,порадовали.


--------------------
ПФК ЦСКА Чемпион России 2012-13-14-16
ПФК ЦСКА Лидер Российского футбола
ПФК ЦСКА Самый лучший клуб в мире!!!
Регистрация: 14.08.2013
№51 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 23:03) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Игра равная в принципе и по счёту ! Молодцы ! Теперь в англии на ноль бы ! yum
Регистрация: 23.09.2016
№50 Написал: Lacan (Сегодня, 23:03) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Виктор 88-20
но играли очень достойно,

Играли достойно только во втором тайме- в первом душа у игроков Ростова ушла в пятки! Впрочем, можно с МЮ у них сгонять на 2-2, и всё будет класс
Регистрация: 27.09.2011
№49 Написал: Antip7 (Сегодня, 23:02) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: papapa
пердыевское говно и пыль в глаза - очко в жопе и блятриотический орден на шее
А в итоге полный просёр по таджикски без шансов

Где там ЦСКА и Зенит сейчас?
Регистрация: 29.08.2016
№48 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 23:02) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Manchester United
ну и состав более серьезный

Неужто два Ибрагимовича выйдут в старте? scream
Регистрация: 28.05.2014
№47 Написал: GS Москва (Сегодня, 23:02) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: syamtomov
А что, Калачёв тоже следующий матч пропускает из-за "жёлтой"?

Такая надпись на экране была.
Совсем пичалька. Но Ростов и так уже прыгнул выше головы, и рейтинг вытянули.
Регистрация: 22.09.2009
№46 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 23:02) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нормальный результат, на выезде есть хорошие шансы. Эй, Пивовед, где ты с твоим утверждением что Ростову звиздец?
Но за поле я бы Ростов дисквалифицировал на месте УЕФА. Это просто позорище принимать МЮ на таком говне.
Регистрация: 19.03.2010
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