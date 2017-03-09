Президент "ПСЖ": я не верю в то, что произошло

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал вылет из 1/8 финала Лиги чемпионов после поражение от "Барселоны" 1:6).



"Я не верю в то, что произошло. Судья действительно помог "Барселоне". И пусть нет оправданий нашей плохой игре, но ошибки судьи - факт. Судьба Унаи Эмери? Сейчас не время, чтобы говорить об этом", - цитирует Аль-Хелаифи sports.fr.