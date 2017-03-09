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Криштиану Роналду: я мечтаю выиграть Кубок конфедераций
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что хочет выиграть Кубок конфедераций, который пройдет в России летом этого года.
"Трофей Кубка конфедераций очень впечатляет, он прекрасен. Я хочу его выиграть, это моя мечта. Но предстоит еще много работы. Посмотрим, какая команда будет у нас на турнире, да и удача имеет значение. Надеюсь, Португалии повезет впервые в истории выиграть еще один трофей", - цитирует Роналду официальный сайт ФИФА.
"Трофей Кубка конфедераций очень впечатляет, он прекрасен. Я хочу его выиграть, это моя мечта. Но предстоит еще много работы. Посмотрим, какая команда будет у нас на турнире, да и удача имеет значение. Надеюсь, Португалии повезет впервые в истории выиграть еще один трофей", - цитирует Роналду официальный сайт ФИФА.
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